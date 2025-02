Un estudio científico identifica un nuevo causante de la demencia de aparición temprana

M. S. Miércoles, 19 de febrero 2025, 13:29 | Actualizado 14:21h. Comenta Compartir

La demencia, un síndrome que afecta la memoria y las capacidades cognitivas de una gran parte de la población, podría tener un vínculo con nuestra audición, según un estudio reciente dirigido por la Universidad de Oxford y publicado en 'Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association', que analizó datos de más de 82.000 participantes de más de 60 años.

Los investigadores evaluaron su capacidad para comprender el habla en un entorno sonoro interrumpido. Y los resultados fueron sorprendentes, destacando una correlación entre los problemas de audición en entornos ruidosos y el riesgo de desarrollar demencia. Además algunos de los resultados han revelado que las personas con mala audición tienen el doble de riesgo de padecer demencia.

Thomas Littlejohns, epidemiólogo y autor principal del estudio, señala el creciente interés en el vínculo entre la pérdida auditiva y el riesgo de demencia. El autor de la reciente investigación, especificó que esta es la continuación de un informe publicado en The Lancet, que identificó la pérdida auditiva como uno de los principales factores de riesgo modificables para la demencia.

La importancia de cuidar la audición

Estos hallazgos sobre la demencia precoz sugieren que las dificultades auditivas pueden ser más que un mero síntoma de demencia y que podrían constituir un factor de riesgo modificable, ofreciendo así una nueva vía para la prevención de esta enfermedad. Este estudio arroja nueva luz al centrarse específicamente en la comprensión del habla en un entorno ruidoso, una situación común en nuestra vida diaria.

Además de poner en primera línea la importancia de cuidar nuestra audición a lo largo de nuestra vida, recordando que la salud de nuestros oídos está íntimamente ligada a la de nuestro cerebro, ofreciendo una nueva perspectiva sobre la prevención de la demencia.

Temas

Alzheimer

salud

Oxford