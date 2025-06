La decepción de Fernando, el notario más joven de España, cuando aprobó la oposición: «Fue de los peores días de mi vida»

Javier Medrano San Sebastián Miércoles, 25 de junio 2025, 09:10 Comenta Compartir

Fernando Frías se convirtió solo cuatro días después de cumplir los 24 años en el actual notario más joven de España. Una proeza para la que este madrileño, que ya se ha incorporado a su nuevo puesto en Cedeira (Galicia), dedicó alrededor de quince horas diarias durante un año y nueve meses y que sin embargó no tuvieron fiestas ni celebraciones el día que se enteró de que había aprobado la oposición.

Y es que, pese a que pueda resultar extraño, el notario más joven del Estado ha explicado en diferentes medios de comunicación que aquel día fue «uno de los peores de su vida» debido a que junto a él también se había presentado a la carrera de notaría su hermana mayor, quien llevaba cuatro años de estudio y no logró superar las pruebas.

«¿Cómo fue el día que te dicen que has aprobado? Pues... una mierda. Lo recuerdo como uno de los peores días de mi vida porque yo opositaba con mi hermana y aprobamos los dos primeros exámenes juntos, llegamos al dictamen y mi hermana suspendió en la última prueba», ha confesado recientemente Fernando en el podcast ConPdePodcast.

En la conversación mantenida en el espacio presentado por Luis Usera, el prolífico notario explicó que aquel día estaba toda la familia en su casa, incluido el novio de su hermana, y que sintió cómo «ese momento le fue robado»

«Yo siempre digo eso, que ese momento me fue robado. Porque siempre estás pensando en cuando me digan que seré notario, ¿qué haré ese día? Y de repente llega el momento y claro, con la unión que tengo con mi hermana, ves que estás así de fastidiada y que está así de hundida por todo lo que has hecho, todo el esfuerzo que has puesto y por todo lo que te queda por delante. Porque el examen es cada dos años y tienes que volver a empezar de cero, además», señaló.

Un bonito gesto hacia su hermana que ha sido aplaudido en los comentarios de la publicación y que llevaron a Fernando Frías a suspender todas las celebraciones que tenía planeadas aquel día.

«Cuando supe la nota del dictamen ni reaccioné porque estaba como paralizado. Y por eso yo lo recuerdo como uno de los peores días. De hecho, todas las celebraciones las cancelé».