Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vecinos de Los Alcázares acuden a un supermercado a comprar agua embotellada. Antonio Gil / AGM

La dana deja sin agua potable a 100.000 vecinos de varios municipos de la Región de Murcia

Las riadas provocadas por 'Alice' han generado importantes daños en infraestructuras de casi una veintena de poblaciones

Alberto Sánchez

Domingo, 12 de octubre 2025, 13:18

Comenta

La dana 'Alice' sumó anoche un nuevo impacto en la población del Campo de Cartagena tras pasar por la Región de Murcia. Las riadas generadas ... tras las intensas precipitaciones en la noche del viernes al sábado provocaron daños en las infraestructuras que gestiona la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT), lo que obligó al organismo público a declarar a última hora del sábado no apta para consumo humano el agua que abastece en los municipios de San Pedro del Pinatar, San Javier y Los Alcázares, así como varias pedanías de Murcia y Torre Pacheco. La prohibición afecta a más de 100.000 personas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La oferta de alquiler de larga duración cae a la mitad en Donostia al activarse los nuevos topes
  2. 2 Se queda sin pensión en Euskadi por llevar menos de un año casada con su marido antes de quedarse viuda
  3. 3

    «Estoy preparada y decidida para ser alcaldesa de Donostia»
  4. 4 Zubimendi explica su salida al Arsenal y su no anterior al Liverpool: «Era lo que buscaba»
  5. 5 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  6. 6

    «La renuncia de Goia es el reconocimiento del fracaso de un modelo de ciudad»
  7. 7 El incendio de un camión con bebidas obliga a cerrar durante varias horas la AP-8 en Astigarraga
  8. 8 Mikel Etxarri: «Llegué a un acuerdo con Uranga para que no me propusiera como entrenador de la Real»
  9. 9 Así comíamos: la Gipuzkoa de los fogones y los mercados
  10. 10 Un rincón de cocina vasca en el bajo de un hotel de San Sebastián: «Queremos que se note que nos divertimos cocinando»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La dana deja sin agua potable a 100.000 vecinos de varios municipos de la Región de Murcia

La dana deja sin agua potable a 100.000 vecinos de varios municipos de la Región de Murcia