Cumple con 93 años su sueño de volar en parapente

Viernes, 10 agosto 2018

La mujer se ha tirado al vacío desde 1.000 metros de altura

Ha esperado hasta el último momento para cumplir su sueño, volar en parapente. Tiene 93 años, pero Chin mantenía la ilusión de una niña pequeña. Ya ha dicho que volvería a repetir. Arnés abrochado y aun así los monitores no la creían capaz. Pero ella se ha tirado al vacío desde 1.000 metros de altura. Y no ha pasado nada de miedo, lo ha disfrutado como una niña. Nunca antes una mujer de su edad había volado en parapente en Taiwan. Y aunque se ha mareado un poco en el descenso, no ha dudado en fotografiar el momento para recordar su aventura. Además, los 20 minutos de vuelo no le han parecido suficiente. Queda claro que los sueños no tienen edad.