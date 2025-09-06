Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Agentes de la Fiscalía muestran el cuadro robado tras recuperarlo. AFP

El cuadro robado por los nazis que pasó por Euskadi

Patrimonio artístico. La pieza, desaparecida en Holanda, se localizó en Argentina cuando sus propietarios pusieron a la venta su casa por internet

Óscar Beltrán de Otálora

Óscar Beltrán de Otálora

Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00

Un anuncio colocado en una página web argentina para vender casas ha permitido localizar un cuadro robado por los nazis a un marchante judío, un ... hallazgo que ha vuelto a traer a la actualidad la colección Goudstikker, una de las mayores pinacotecas saqueadas en la Segunda Guerra Mundial y cuyo rastro se perdió en Bilbao en 1945. La obra, 'El retrato de una dama' del pintor italiano del siglo XVIII Giuseppe Ghislandi, estaba en manos de la familia del ya fallecido Friedrich Gustav Kadgien, un miembro de las SS que coordinó el saqueo de las fortunas de judíos en los años 40 y se refugió en Argentina. El hombre que vendió esta obra fue Alois Miedl, uno de los responsables del expolio y que, tras la derrota nazi, pasó por el País Vasco para intentar poner a salvo su botín .

