Un crítico gastronómico muestra la experiencia de comer en zonas turísticas: «Es un timo en toda regla»

El turismo masivo produce efectos a veces insospechados y otras previsibles, deribados del hecho de la llegada masiva de personas de otras culturas y puntos del planeta que tratan de conocer mejor el lugar que visitan, incluyendo su gastronomía. Las zonas más emblemáticas de ciudades como Barcelona, Madrid o San Sebastián se llenan de turistas ávidos de probar lo que han oído y a veces se pueden llevar sustos en su cartera.

Esto es lo que ha probado Marc Pérez, crítico gastronómico, quien ha destapado lo que considera un flagrante «timo» dirigido a los turistas en una conocida zona de Barcelona, Las Ramblas. Este periodista documentó su experiencia al probar un menú específicamente diseñado para «guiris», que prometía tres tapas y paella por solo 15,50 euros más el IVA. Sin embargo, su investigación reveló serias deficiencias tanto en la calidad de la comida como en la transparencia del precio final.

Una de las principales irregularidades denunciadas por Pérez es la forma en que se presenta el precio del menú. Señala que, al sentarse en la terraza, le cobraban «precios sin IVA» en la carta inicial, a pesar de que le señala a los camareros que «tú sabes que es ilegal poner un precio en una carta que no tenga IVA». Este periodista respalda su afirmación haciendo referencia al artículo 60 del Real Decreto Legislativo 1/2007, Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que estipula claramente que «el precio final completo debe ser el precio total, incluido el IVA y cualquier otro impuesto». Por lo tanto, recuerda que «en las cartas, menús o pizarras de bares y restaurantes, los precios deben incluir el IVA».

Lechuga de bolsa y jamón de sobre en el menú

Volviendo a su experimento, que muestra en un vídeo con miles de reproducciones y comentarios, Pérez comienza con las tapas para describir cómo recibe un «mini plato para guiris» que consistía en ensalada, tortilla y jamón con pan y tomate. Su evaluación fue demoledora. La tortilla estaba «un poco fría, sin cebolla, le daría una puntuación de 4 sobre 10». El jamón, que parecía ser «de sobre», acompañaba un pan con tomate hecho con «tostas de pan seco que puedes comprar en un súper; el tomate sin nada aceite y el jamón de calidad muy mala: horrible».

La ensalada, descrita como «con lechuga de bolsa y muy poco aliñada» no mejoró su experiencia. Marc Pérez sentencia sobre esta parte del menú: «de momento las tres tapas que ponen para los guiris, suspendidas todas, por muchas vueltas que le estoy dando al plato, me parece un timo en toda regla».

Respecto a la paella, incluida en el menú, Pérez señala que se le aplicó un suplemento de tres euros. Al probarla su opinión fue ligeramente mejor que la de las tapas. Encontró que el arroz estaba «bastante suelto» y que «el sabor no está mal; no es de las peores paellas que he probado», incluso considerándola «mejor que las más caras», aunque esto no salvaba la experiencia global.

La controversia se agrava al analizar el ticket final. A pesar de que el menú se anunciaba por 15,50€ + IVA, el coste total reflejado en el ticket fue de 22,55 euros. Este importe resulta de sumar el precio base del menú (15,50), el suplemento de la paella (3) y el agua (2), y sobre este subtotal se aplica el IVA, alcanzando la cifra final. Pérez insiste en que «acordaos que es ilegal no tener el IVA en las cartas».

La denuncia de Marc Pérez busca visibilizar «con qué idea gastronómic️a se quedan los extranjeros que visitan las Ramblas de Barcelona». Como él mismo anticipó, la experiencia parece confirmar un «palo y timo gastronómico que les pegan», subrayando la necesidad de mayor control y transparencia en la oferta turística de zonas tan emblemáticas.

