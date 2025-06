El aviso del dueño de un restaurante a sus camareros: «Si no pedimos reseñas lo descontamos de la propina»

J. F. Martes, 3 de junio 2025, 13:02 Comenta Compartir

En un nuevo caso que vuelve a poner sobre la mesa las prácticas laborales cuestionables en la hostelería, ha salido a la luz un mensaje interno enviado por el dueño de un restaurante a sus empleados en el que exige la publicación diaria de reseñas positivas en plataformas digitales. De no cumplirse esta exigencia, el empresario amenaza con descontar 10 euros de las propinas por cada reseña que falte si no se llega al mínimo que plantea.

El mensaje, difundido a través de una aplicación de mensajería y del que se ha hecho eco Jesús Soriano, conocido como SoyCamarero, comienza reconociendo que la práctica no se está llevando a cabo como el empresario espera: «hemos comprobado que no se está haciendo como se debería; no he visto a nadie hacerlo». Su objetivo, según explica, es aumentar la visibilidad del local y atraer más clientes mediante valoraciones positivas, aunque estas no sean genuinas.

«Es algo que nos ayuda fácilmente a conseguir reseñas y subir la valoración», argumenta el propietario. Asegura que esta estrategia repercute directamente en el tráfico de clientes y, por ende, en el volumen de ventas. El dueño advierte incluso de consecuencias más graves si no se logra este repunte: «si ahora no conseguimos las ventas, a partir de noviembre entraremos en graves problemas para mantener todos los puestos».

La medida, que implica conseguir al menos dos reseñas al día (60 al mes), viene acompañada de un mecanismo de penalización: «Al final del mes si no llegamos, por cada reseña que falte se restará 10 euros de las propinas», amenaza. Es decir, los trabajadores podrían ver reducido significativamente su complemento salarial si no colaboran en esta estrategia de forzar a sus clientes a emitir comentarios positivos.

Lo de las reseñas está traspasando todos los límites posibles… pic.twitter.com/sWNAWXwkEs — Soy Camarero (@soycamarero) June 3, 2025

El empresario justifica esta presión adicional en que el sistema de propinas ha sido implantado «a pesar de que no queríais» y que está funcionando bien, permitiendo a los empleados «coger un dinero extra muy importante». Concluye su mensaje con una aparente petición razonable: «hagamos un poco más de esfuerzo, que es simplemente dejar una tarjeta en la mesa». Este caso abre nuevamente el debate sobre la ética empresarial, la presión laboral en el sector de la restauración y la creciente manipulación de reseñas en internet, que afectan tanto a consumidores como a la competencia.

Las reacciones no se han hecho esperar por parte de los miles de seguidores de SoyCamarero, muchos de ellos trabajadores en la hostelería. «Apuesto a que tendrán menos personal del neceario, que vaya el jefe de relaciones públicas mesa por mesa mendigando reseñas», apunta en la zona de los comentarios uno de ellos. «Prohibido tenía que estar eso, con mi trabajo de camarero y mi buen hacer debería ser más que suficiente para tener buenas críticas, lo que pasa es que la gente siempre la escribe si le tratas mal y casi nunca si lo haces bien», señala otro.