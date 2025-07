«Le he visto de cerca el ojo», cuenta el corredor al que un toro llevó enganchado varios metros en el encierro

Pedro Gómez Pamplona Miércoles, 9 de julio 2025, 16:51 | Actualizado 17:05h. Comenta Compartir

Pablo Gil Carda, corredor de 36 años de Almassora (Castellón), ha protagonizado este miércoles las imágenes más espectaculares del tercer encierro. 'Orrojado', castaño de 550 kilos, le enganchó de la camiseta y le arrastró ocho metros al inicio de la Estafeta. Todo quedó en un susto salvo un buen golpe en la cabeza. «Le he visto la cara al toro, el ojo, muy de cerca. Tengo grabada esa imagen, la cabeza negra», relataba horas después en el coche de vuelta a su tierra. Al rasgarse la camiseta se ha golpeado la cabeza contra los adoquines. «Lo primero que he hecho es mirarme el cuerpo por si tenía algo. He recuperado la zapatilla y me he ido a las asistencias sanitarias. Me han atendido muy rápido y muy bien, de diez», destaca.

Pablo Gil está casado y tiene una hija. Trabaja en la empresa Grúas Rigar. Precisamente en la plaza estaba su mujer, que al reconocerle en las imágenes inmediatamente se ha salido y ha ido a buscarle. «En cuanto he podido he hecho una videollamada a mis padres para decirles que estaba bien. No esperaba recibir tantos mensajes», explicó.

Pablo Gil recuerda su primer encierro en Pamplona, con los Torrestrella, en 2016. También corrió en 2017 y volvió a Pamplona en 2018. «Pero iba con la familia de mi mujer y no corrí». Hasta este año no ha podido regresar al fiestas de San Fermín por cuestiones de trabajo y porque fue padre. «Tengo una hija que acaba de cumplir 3 años y que ya empieza a tener afición a los toros», señala.

A Pamplona llegó el domingo 6 de julio para correr con un amigo los tres primeros encierros. «Los tres días hemos corrido en el inicio de Estafeta. Nos colocamos en Mercaderes y cuando vemos que la manada llega a la plaza Consistorial empezamos a correr y damos la curva. Yo quería coger toro pero el lunes, con Fuente Ymbro, no fue posible, y el martes, con Cebada Gago, había mucha gente. Así que hoy (miércoles) he arriesgado un poco más y me he colocado más en el centro, pero el toro ha ido a por un grupo. A todos nos ha echado San Fermín su capote».

Pablo Gil corría con una camiseta de Gent del Bou, la peña taurina de Almassora a la que pertenece y que tiene 200 miembros. «En mi pueblo hay mucha afición. Yo la he mamado de crío, con mis padres y abuelos. Hay toros en la calle en las fiestas de Santa Quiteria, en mayo, y en las del Roser (Rosario) en octubre. Las peñas compramos los toros. El ayuntamiento nos da una subvención. Alguna vez han sido sobreros de San Fermín», relata.