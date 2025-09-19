Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

magen de una concentración de apoyo a los acusados por el sabotaje de Aroztegia Diario de Navarra

Condenados a penas de multa de hasta 9.900 euros los 7 acusados de coacciones contra las obras del proyecto Aroztegia en Baztan

La titular del Juzgado de lo Penal número 3 de Pamplona considera probado que los encausados impidieron los trabajos de las obras y obligaron a operarios a que dejaran sus labores

Natxo Gutiérrez

Viernes, 19 de septiembre 2025, 13:23

La titular del Juzgado de lo Penal número 3 de Pamplona ha condenado a penas de multa de entre 5.850 y 9.900 euros ... a los siete acusados de un delito continuado de coacciones por actos de protesta cometidos en abril de 2021 contra las obras del proyecto Aroztegia en Baztan, tal y como informa el Tribunal Superior de Justicia de Navarra en un comunicado.

