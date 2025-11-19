Condenado en Málaga a 11 años por abusar de su hijastra y le piden 6 más por tocamientos a su hijo Los hechos habría sucedido de forma continuada en el tiempo y han dado lugar a la suspensión del régimen de visitas sobre el menor en común

Un vecino de Málaga ha sido condenado a 11 años de prisión por un delito continuado de abuso sexual cometido sobre su hijastra. Se da la circunstancia de que el procesado tuvo después un hijo con la madre de la menor y también se le acusa de la haberlo agredido sexualmente. Aunque en este segundo caso aún no se ha celebrado el juicio, la Fiscalía le pide una pena de seis años más de cárcel.

Los hechos habrían ocurrido en el contexto de la pareja que el procesado formó con una mujer con la que contrajo matrimonio y tuvo un hijo. Ella ya era madre de una menor fruto de una relación anterior. La familia convivió durante tres años, en concreto entre 2017 y 2020.

Los abusos sobre su hijastra comenzaron cuando la niña tenía 9 años y prolongaron hasta los 13, según la sentencia, que aún no es firme. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial considera probado que el procesado se aprovechó de la situación de superioridad que le otorgaba la diferencia de edad, así como del hecho de ejercer de «padre fáctico» de la menor, con la «confianza» que ello generaba.

Según el fallo, el hombre abusó de la menor en momentos en los que la madre se quedaba sola en la habitación del matrimonio, realizando «actos de naturaleza sexual». La víctima declaró que ocurrían «casi a diario» y que al principio se hacía la dormida, pero luego empezó a moverse, con lo que se volvieron más esporádicos. Decidió guardar silencio y no contar nada.

La Sala ha dado credibilidad a su relato y considera acreditado que esta situación ha provocado en la menor un trastorno ansioso-depresivo grave y un «síndrome de acomodación» a la situación abusiva que le genera «gran culpabilidad», por lo que impone una pena de 11 años de cárcel a su padrastro, así como una orden de alejamiento de 500 metros durante otros 21 años.

El hombre se enfrenta a otra causa que investiga el Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga capital por un presunto delito de agresión sexual sobre el hijo que nació de ese matrimonio. Por esos hechos, tanto la Fiscalía como la acusación particular, ejercida por la madre y representada por el abogado Juan Antonio Martínez Santiago, solicitan seis años de prisión.

El Ministerio Público indica que los supuestos abusos sobre el menor se habrían cometido cuando el matrimonio ya se había divorciado, aprovechando el régimen de visitas que el padre tenía concedido para ver a su hijo (la custodia se atribuyó a la progenitora en el convenio regulador).

Según el escrito acusatorio, el hombre presuntamente realizó tocamientos al pequeño, que tenía seis años cuando se materializó el divorcio (en mayo de 2021), en los periodos en que éste se quedaba en el domicilio paterno.

Los supuestos abusos sobre el menor se habrían prolongado -«de forma reiterada», dice la Fiscalía- hasta el año 2023, cuando se puso fin al régimen de visitas y se estableció que éstas fueran supervisadas en un punto de encuentro, aunque finalmente se suspendieron -en septiembre de ese mismo año- ante las investigaciones en curso.

