Condenado a 12 años y medio de cárcel por abusar sexualmente de la hija de su pareja en Ávila La Audiencia Provincial acredita que el padastro manipuló y coaccionó a la menor entre 2013 y 2016, además de crear un perfil falso en redes sociales para engañarla

La Audiencia Provincial de Ávila ha condenado a doce años y medio a un hombre por agredir sexualmente a la hija de su pareja entre los años 2013 y 2016, cuando la menor tenía entre 13 y 16 años.

Los hechos comenzaron en ese periodo mientras el hombre convivía en el domicilio con la madre de la víctima y una hermana más pequeña y «ejercía de hecho las funciones de padre para la niña», ya que el padre biológico estaba separado de la madre y no mantenía relación personal alguna con la joven.

El hombre creó una cuenta en una red social haciéndose pasar por un joven de quince años, para atraer así a la víctima y convencerla de que mantuviera relaciones sexuales con su padre, ya que según su argumento era «algo habitual» iniciarse así en el sexo.

La pareja de su madre, «valiéndose de la situación de superioridad que le otorgaba el ejercer de padre fáctico de la menor de edad y de la confianza que dicha situación generaba en la misma», le explicó por su parte que las relaciones sexuales con la familia «eran algo normal y necesario para poder adquirir experiencia y tener luego relaciones sexuales fuera del ámbito familiar».

Así se inició un largo periodo de abusos hasta que la menor descubrió el engaño y se negó a continuar manteniendo relaciones sexuales con él, ante lo cual el agresor comenzó a coaccionarla para que la joven cambiara su decisión«.

Por esta razón, el hombre ha sido condenado a doce años y seis meses de prisión, «como autor criminalmente responsable de un delito continuado de abusos sexuales», además de con las penas accesorias de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena y la prohibición de aproximarse a menos de cien metros del lugar en el que se encuentre la víctima o comunicarse con ella.

Igualmente, se le ha condenado como autor de un delito continuado de coacciones con veinticuatro meses con una cuota diaria de diez euros y al pago de las costas procesales; y a que abone 20.000 euros a la víctima más los intereses por daños y perjuicios a la víctima.