Un colombiano llega al País Vasco y abre el debate sobre el turismo: «Que no se convierta en Benidorm o Canarias» Un viajero considera al llegar a Euskadi que «es una joya escondida» que no se promociona debidamente y se abre la polémica por la masificación turística

Asombro y reconocimiento por la belleza de Euskadi es lo que refleja un colombiano que acaba de visitarnos y se muestra incrédulo por no percibir que se promocione más como destino turístico. «El País vasco es una joya escondida», ha expresado con sorpresa por lo que percibe como escasa promoción de la zona como destino para los visitantes extranjeros Julio César.

En un vídeo que acumula cientos de reacciones en TikTok, el colombiano enciende la polémica por lo que considera injusto pues «me parece una locura de lugar» del que destaca «sus paisajes espectaculares y sus ciudades super bonitas». Aunque lo que más le ha impactado es «que no se hable tanto del País Vasco como destino turístico, me parece injusto».

Este turista colombiano insiste en que le parece injusto porque «siento que hay muchas cosas que ver por aquí» y considera que «no se le hace suficiente publicidad». Julio César, quien llegó al País Vasco en coche desde Madrid, comparte sus impresiones sin tapujos para destacar la belleza natural y urbana de Euskadi, centrándose en su visita a San Sebastián, ciudad de la que publica varias fotografías.

El debate del turismo en Euskadi

La opinión de Julio César ha tenido un eco inmediato entre algunos usuarios de TikTok, aunque no todos comparten su visión sobre la necesidad de más promoción. Varios comentarios de residentes en Euskadi expresan precisamente el deseo de mantener un turismo más controlado. Una de ellas comenta que «como vasca te digo que no necesitamos un turismo máximo, estamos muy bien así». Esta postura es secundada por otros, como @arroa, quien escribe «más publicidad no, dejarnos tranquilos», y @anaescolarorodea, quien afirma que «no queremos publicidad, no la necesitamos».

Los precios en Euskadi

Estas reacciones que priorizan la calidad de vida y la preservación del entorno frente a un turismo masificado la resume @Pumuki al señalar que «no queremos que esto se parezca a Benidorm». Un canario coincide en que «prefiero ese turismo que quieren los vascos, menos turismo pero de calidad que lo contrario».

Tampoco falta quienes coinciden en que la zona no es muy conocida en el extranjero y añaden información para quienes deseen visitarnos como «la calidad de su gastronomía y su gente». También alguno saca a relucir el tema de los precios («es muy caro y no vale la pena ni acercarse para ver un poco de verde») o el del tiempo («llueve mucho y hace frío»), quien sabe si para evitar que el turismo crezca.