Un cocinero guipuzcoano inicia la «liga de los bocadillos» con el de guiso de rabo

Aprender a cocinar con el fútbol puede parecer a priori algo difícil. Sin embargo, el sueño de muchos forofos que quieren introducirse en la gastronomía es más sencillo con el regreso de la serie del cocinero guipuzcoano Iñigo de Martín, más conocido en redes como @lacocinadeinigo, quen asegura que va a elaborar «como mínimo 19 bocadillos para cada partido que se dispute en el estadio de Mestalla», ya que actualmente reside en Valencia.

«Ha vuelto la liga y, cómo no, también la liga de los bocadillos», comienza el joven urretxuarra en uno de sus últimos vídeos en la plataforma TikTok, en el que recalca que «la temporada pasada la serie os encantó, así que espero este año no quedarme atrás». Sin duda se trata de la fusión ideal a la hora de querer empezar a desarrollar diferentes habilidades culinarias, que también sirve como fuente de inspiración para preparar el bocadillo perfecto a la hora de acudir a los partidos para animar a tu equipo, toda una costumbre entre los aficionados al fútbol.

Además, el influencer guipuzcoano y seguidor del Valencia CF intenta elaborar sus bocadillos teniendo en cuenta los equipos que disputan el partido. Por ejemplo, en la anterior temporada para celebrar el partido de la Real Sociedad, Iñigo eligió como ingrediente principal la txistorra, uno de los productos más típicos de la gastronomía vasca. En esta ocasión, ha dado la casualidad de que el Valencia ha tenido como primer rival de la temporada al equipo txuri-urdin, «el equipo de mi tierra», por lo que el chef decidió preparar un bocadillo de guiso de rabo que no ha tardado mucho tiempo en hacerse viral con comentarios de creadores de contenido gastronómico como 'Peldanyos': «Dios mío del amor hermoso».

Un guiso elaborado a partir de «un sofrito con cebollas, puerros, apio y zanahorias que, incorporándolo a rabo hay que cubrirlo de vino tinto y agua y dejarlo durante unos 50 minutos en la olla. Tras reducir el caldo se queda una salsa que acompaña a la carne a la perfección». Añadiendo queso brie y trozos de pera caramelizados, el chef le da un toque final al tentempié gratinando el queso con un soplete, listo para acudir al encuentro en el que se enfrentan sus dos localidades favoritas.

«Comenzamos la temporada con un punto en contra con el equipo de mi tierra que nos dejó un sabor agridulce», concluye su vídeo mientas disfruta de su bocadillo en Mestalla. Si bien tal vez no consiguiera el resultado que esperaba para su equipo, su 'liga de bocadillos' ya ha comenzado, donde podrá enseñar a todo aquel amante del fútbol la mejor forma de cenar mientras anima y vitorea a su equipo en el campo.

