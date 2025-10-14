Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El coche patrulla de la Ertzaintza que sale a subasta en Zaragoza

El modelo en cuestión es un Seat León automático de 2018, versión familiar, con cinco plazas, sensores de aparcamiento, aire acondicionado y la ITV vigente hasta 2025

L. G.

Martes, 14 de octubre 2025, 08:22

Una casa de subastas internacional con sede en Zaragoza ha incluido en su próxima puja un vehículo que, a simple vista, podría pasar por un turismo más de ocasión. Sin embargo, su pasado lo delata: hasta hace apenas unas semanas fue un coche patrulla de la Ertzaintza.

El modelo en cuestión es un Seat León automático de 2018, versión familiar, con cinco plazas, sensores de aparcamiento, aire acondicionado y la ITV vigente hasta 2025. El precio de salida: 1 euro. Nadie había pujado hasta esta semana, pero en este momento la puja está en 325 euros, una cantidad aún simbólica si se tiene en cuenta su historial y prestaciones. En este tipo de subastas, eso sí, las verdaderas pujas llegan a última hora.

A pesar de haber sido «neutralizado» para su venta, el capó azul y los restos de adhesivos de los escudos oficiales, el número de emergencias y otros distintivos policiales delatan su origen. El turismo ya luce matrícula ordinaria (serie KMD), en lugar de la característica placa con la 'E' gótica de los vehículos oficiales. No ha sido rematriculado: todos los coches de la Ertzaintza cuentan con doble registro, uno interno y otro en el sistema común de Tráfico. En 2018, la Ertzaintza incorporó alrededor de 300 unidades de este modelo, con un coste aproximado de 62.000 euros por vehículo.

No es la primera vez que se ven coches de este estilo en Euro Auctions. Su única exigencia: que estén «completamente descatalogados» y libres de cualquier equipamiento operativo, como sirenas o equipos de comunicación. Las imágenes del Seat León así lo confirman: ni rastro de su antigua vida más allá de la pintura y las sombras adhesivas.

