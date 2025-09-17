El cirujano Diego González Rivas, sobre el uso de la sanidad pública: «Cuando todo es gratis, la gente abusa» El cirujano destacó que en España muchas veces se da por sentado el acceso a la sanidad pública

L. G. Miércoles, 17 de septiembre 2025, 08:50 Comenta Compartir

Un sistema sanitario sólido es la base de cualquier país para proteger la salud de la población, prevenir enfermedades y garantizar una atención médica de calidad. Un modelo público y universal es lo que que permite a cualquier ciudadano acceder a servicios médicos sin que suponga un gasto inasumible. Sin embargo, no todo es perfecto: la saturación en urgencias, las listas de espera o la falta de recursos en zonas rurales son problemas recurrentes.

El prestigioso cirujano coruñés Diego González Rivas, pionero en la técnica de cirugía torácica mínimamente invasiva con una sola incisión, ha compartido su visión sobre la sanidad en España durante una entrevista en el pódcast de 'Ac2ality'.

Conocido también por sus apariciones en programas como 'El Hormiguero' o 'La Revuelta', González Rivas se ha convertido en una voz autorizada más allá de los quirófanos gracias a su experiencia y su trayectoria internacional.

El especialista fue contundente al analizar la situación: «Cuando las cosas son gratis, la gente abusa. Yo lo veía aquí cuando estaba en la Seguridad Social: la gente va a urgencias por cualquier tontería». Para González Rivas, el problema no está en el concepto del sistema, que considera «ideal, universal y perfecto», sino en la forma en la que se utiliza.

«No se valora lo que tenemos»

El cirujano destacó que en España muchas veces se da por sentado el acceso a la sanidad pública: «No se valora lo que tenemos. Si necesitas un trasplante, te lo van a hacer. Eso no ocurre en todos los países».

Aun así, señaló que el modelo «no funciona como debería» por los abusos y por la falta de motivación entre los profesionales sanitarios: «Creo que en España los médicos no están tan bien pagados como deberían y por eso muchos no se sienten motivados. Si se les incentivase mejor, la situación mejoraría».