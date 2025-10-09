Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los bomberos dentro del centro escolar en la madrugada de este martes. Bomberos Murcia

Cinco horas sonando el cumpleaños feliz en un colegio de Murcia de madrugada: así fue la actuación de los bomberos

Los vecinos de la zona alertaron a los efectivos por molestias por el ruido

L. Guillén

Jueves, 9 de octubre 2025, 10:43

Comenta

En la madrugada de este martes, los bomberos de Murcia tuvieron que desplazarse a un colegio de Javalí Viejo. Los vecinos de la zona alertaron a los efectivos por molestias por el ruido, debido a que durante más de cinco horas estuvo sonando, por los altavoces del centro escolar, la canción de cumpleaños feliz.

Según afirman, a través de redes sociales, la canción estuvo sonando a todo volumen desde las 23 horas, hasta las 4.30 horas, que fue cuando los bomberos desconectaron el sistema de megafonía.

El Cuerpo de Bomberos de Murcia bromeó a través de redes: «De tus amigos los bomberos, feliz cumpleaños».

