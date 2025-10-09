Cinco horas sonando el cumpleaños feliz en un colegio de Murcia de madrugada: así fue la actuación de los bomberos Los vecinos de la zona alertaron a los efectivos por molestias por el ruido

Los bomberos dentro del centro escolar en la madrugada de este martes.

L. Guillén Jueves, 9 de octubre 2025, 10:43 | Actualizado 10:49h. Comenta Compartir

En la madrugada de este martes, los bomberos de Murcia tuvieron que desplazarse a un colegio de Javalí Viejo. Los vecinos de la zona alertaron a los efectivos por molestias por el ruido, debido a que durante más de cinco horas estuvo sonando, por los altavoces del centro escolar, la canción de cumpleaños feliz.

Según afirman, a través de redes sociales, la canción estuvo sonando a todo volumen desde las 23 horas, hasta las 4.30 horas, que fue cuando los bomberos desconectaron el sistema de megafonía.

No queríamos fastidiar el cumple a nadie, pero... ¡No eran horas!😅



Martes 04:30 h, una dotación se desplazó a un cole de Javalí Viejo para desconectar el sistema de megafonía



La canción llevaba sonando desde las 23:00 horas 🤯



De tus amigos los Bomberos, feliz cumpleaños 🎂 pic.twitter.com/IaT8Ly1Lbm — Bomberos Murcia (@BomberosMurcia) October 8, 2025

El Cuerpo de Bomberos de Murcia bromeó a través de redes: «De tus amigos los bomberos, feliz cumpleaños».

Temas

Murcia