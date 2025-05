José Antonio Lozano, galardonado con el Premio Investigación de Euskadi 2024, no solo es matemático e investigador, sino que también es maratoniano. Eso sí, «el ... investigador está siempre alerta», aun en momentos de desconexión.

- Entiendo que es una de sus grandes aficiones además de los números.

- Sí. Suelo hacer triatlones, maratones... Le doy un poco a todo.

- ¿Usa la Inteligencia Artificial para correr? Podría predecir sus ritmos, tiempos e incluso la clasificicación en una carrera.

- Todos los relojes inteligentes hoy en día hacen eso, predicciones sobre cuál puede ser tu ritmo, cómo mejorar... Yo no hago mucho caso, pero todo lo que engloba el deporte de alto rendimiento está basado en IA.

- ¿Utiliza este rato para desconectar o sigue pensando en números y dándole vueltas a posibles estudios?

- A mi me gusta la parte social del deporte. Coger la bici, salir con amigos, echar un café... Pero el investifador está siempre alerta.

- A veces las grandes ideas surgen en estos momentos de tranquilidad y desconexión.

- Podría contar mil anécdotas, sí. Me ha pasado de estar a la una de la mañana sin poder dormir porque algo no me salía y bajar al parque. Fue en el columpio cuando encontré respuestas a cosas que llevaba mucho tiempo dándole vueltas. A veces surgen las ideas cuando menos te lo esperas.