Borja Castelar, tras participar en el congreso en el Kursaal. Gorka Estrada

Borja Castelar

Exdirector de Linkedin en Latinoamérica
«Los nuevos analfabetos son las personas que no saben usar la IA»

En la era tecnológica, «las habilidades humanas son cada vez más valiosas en el mundo laboral» señala Borja Castelar, experto en liderazgo y talento

Claudia Turiel

Claudia Turiel

Miércoles, 15 de octubre 2025, 00:01

El futuro del empleo no dependerá de currículums llenos de títulos. Las empresas cada vez dan más valor a las conocidas como habilidades blandas: la ... comunicación, el trabajo en equipo o la empatía. Es más, Borja Castelar, experto en liderazgo y talento y autor de 'Power Skills', prefiere llamarlas así -habilidades poderosas-, porque «la Inteligencia Artificial (IA) se va a encargar de lo técnico, de los trabajos más repetitivos. Un estudio de la Universidad de Standford señala que el 85% del éxito profesional ya depende de estas competencias». Castelar participó ayer en la segunda jornada del congreso de Sostenibilidad Social Turística organizada por el Departamento de Turismo y Comercio del Gobierno Vasco, celebrado en el Kursaal, donde animó a los jóvenes oyentes a encontrar sus fortalezas para convertirlas en habilidades humanas valiosas.

