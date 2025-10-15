El futuro del empleo no dependerá de currículums llenos de títulos. Las empresas cada vez dan más valor a las conocidas como habilidades blandas: la ... comunicación, el trabajo en equipo o la empatía. Es más, Borja Castelar, experto en liderazgo y talento y autor de 'Power Skills', prefiere llamarlas así -habilidades poderosas-, porque «la Inteligencia Artificial (IA) se va a encargar de lo técnico, de los trabajos más repetitivos. Un estudio de la Universidad de Standford señala que el 85% del éxito profesional ya depende de estas competencias». Castelar participó ayer en la segunda jornada del congreso de Sostenibilidad Social Turística organizada por el Departamento de Turismo y Comercio del Gobierno Vasco, celebrado en el Kursaal, donde animó a los jóvenes oyentes a encontrar sus fortalezas para convertirlas en habilidades humanas valiosas.

- Afirma con seguridad que la Inteligencia Artificial hará que desaparezcan muchos puestos de trabajo...

- Sí, los que son puramente repetitivos y casi no tienen interacción con ningún ser humano sí desaparecerán. Ya está pasando. Y nadie los echará de menos, por cierto, porque no dejan de ser puestos en los que el ser humano no aporta ningún valor. Por eso el objetivo tiene que ser sacar tu parte más humana.

- Y si las máquinas acabarán reemplazándonos, ¿para qué esforzarse?

- Siempre digo que los nuevos analfabetos son las personas que no saben usar la IA. No hay que tenerle miedo, y es que también nos acabarán sustituyendo quienes mejor se adapten y sepan usarla. Yo suelo referirme a esta generación como una de paso, similar a la de los campesinos alfabetos en la época industrial que estaban en el campo y se fueron a trabajar a las fábricas: nosotros también estamos en mitad de un desarrollo que no sabemos bien a dónde va a llegar. Pero de momento hay que tomar acción en aquello que está a nuestro alcance como puede ser el dominio de la IA; no tener miedo a trastear con ella e invertir en las 'power skills'. Lo importante es esta combinación, tenemos que ser las dos cosas: desarrollados técnicamente y a nivel humano.

- ¿Cómo se combina el dominio de la IA con el desarrollo de las 'power skills'?

- En esta nueva era, el éxito depende de combinar ambos aspectos: aprender a manejar la IA y otras tecnologías mientras desarrollamos nuestras 'power skills', que son transversales y duraderas. Esto requiere curiosidad, ser autodidactas y adaptarse continuamente a los cambios.

- ¿Hasta qué punto es bueno confiar en la IA? ¿Puede terminar mermando el pensamiento crítico?

- Es complicado. Los excesos siempre son malos, también el uso excesivo de la IA para tareas simples. Es importante saber darle buen uso; si elaboras un buen 'prompt' -pregunta o instrucciones que se le da a un chat- la IA puede ayudarte a ser más productivo a la vez que le das un valor humano a la respuesta que te proporcione. Pero, sí, hay que ponerle límites. Al ser algo 'nuevo' todavía estamos en la fase de averiguar cuál es ese límite.

- La mayoría de escuelas la ven como una enemiga y quieren erradicarla de las aulas.

- Sí que se está viendo un movimiento, una vuelta a la educación más analógica que busca eliminar las pantallas, por ejemplo, de los colegios. El problema es que, desde el principio, el sistema educativo está enfocado en las habilidades técnicas: matemáticas, inglés, geografía... Son importantísimas, lógicamente, pero cada vez resulta más evidente que tiene que haber un híbrido y centrarse, también, en estas habilidades blandas. Tiene que haber asignaturas de autoconocimiento, comunicación, de creatividad e inteligencia emocional.

- ¿Son estas 'power skills' lo que buscan las empresas?

- Cada vez más, sí. Muchas empresas de tecnología como Google o Facebook dejaron de pedir títulos universitarios. También yo dejé de hacerlo como director de LinkedIn en Latinoamérica, porque muchas veces no hay ninguna correlación. Lo que importa es lo que aprendes, lo que pones a disposición de los demás.

- ¿Cómo afrontan este cambio?

- El mundo empresarial siempre se ha adaptado más rápido a sus necesidades. Muchas de las empresas con las que trabajo en Latinoamérica se han dado cuenta de que llevan años en un círculo vicioso: contratan a un experto por sus habilidades técnicas y le acaban echando por falta de habilidades humanas. Es un cambio de paradigma gigante para las empresas, porque siempre han contratado en base a los títulos o logros, pero muchas ya empiezan a contratar con entrevistas basadas en 'power skills'.

- ¿Y a nivel económico? ¿Es rentable?

- Estamos viendo que las habilidades técnicas van perdiendo valor porque las terminarán haciendo la IA, por lo que contratar en base a estas habilidades humanas tiene cada vez más valor. También económico, con el paso de los años después de una buena formación o especialización dentro de la empresa.