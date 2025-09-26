Muere George Smoot, ganador del Premio Nobel de Física de 2006 e investigador del DIPC

Gaizka Lasa San Sebastián Viernes, 26 de septiembre 2025, 15:10 Comenta Compartir

El físico estadounidense George Smoot falleció el pasado jueves, 18 de septiembre, a sus 80 años, dejando una huella imborrable en la comunidad científica de la Universidad del País Vasco (EHU) y el Donostia International Physics Center (DIPC). Junto con John C. Mather, en 2006 fue galardonado con el Premio Nobel de Física por el descubrimiento de la forma del cuerpo negro y la anisotropía de la radiación cósmica de fondo en microondas. Más tarde, en 2020 se integró en la plantilla de investigadores de la EHU y el DIPC, entidad que asegura que «la contribución de este profesor a nuestra comprensión del universo ha sido inestimable».

Profesor emérito de la Universidad de California, Berkeley, director del Centro de Física Fundamental de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong (HKUST) y director del Centro de Física Cosmológica del Laboratorio de Astropartículas y Cosmología de la Universidad de París, se incorporó al Donostia International Physics Center (DIPC) a finales de 2020.

Su llegada fortaleció la ya estrecha colaboración entre George Smoot y y el grupo dirigido por el investigador Ikerbasque en la Universidad del País Vasco (EHU) y asociado DIPC Thomas Broadhurst. También impulsó la ambiciosa línea de investigación en cosmología y astrofísica del DIPC, especialmente en relación con la naturaleza de la materia oscura como bosones ligeros, lo que supuso un gran impulso científico hacia una explicación audaz y ampliamente aceptada de la materia oscura universal. George se mantuvo activo en investigación hasta el final, con varios artículos nuevos importantes en curso.

En palabras de Tom Broadhurst, «sus colaboradores guardarán vívidos recuerdos de George frente a la pizarra, exponiendo sus últimas ideas a estudiantes y colegas por igual, con su espíritu juvenil e inquisitivo, y sus divertidas anécdotas y bromas, lo que hacía que trabajar con él no solo fuera científicamente clave, sino también muy entretenido». Para Tom, y para muchos en el DIPC, George fue «un amigo inspirador y un mentor apreciado que hizo de la ciencia una aventura compartida».

George, también participó en numerosas actividades de divulgación organizadas por el DIPC, compartiendo su pasión por la ciencia con el público en general y jóvenes estudiantes del País Vasco. Hace dos años concedió una entrevista a DV coincidiendo con su visita a Donostia para participar en el festival Passion for Knowledge. En ella dejó jugosos titulares como que «en diez años no nos imaginaremos hacer sin inteligencia artificial muchas de las cosas que hoy hacemos» o «yo creo que en los próximos veinte años tendremos evidencia de vida en otros planetas».

El DIPC ha publicado que «ha sido un honor para la comunidad del DIPC haber tenido la oportunidad de trabajar junto al profesor Smoot. Se le echará mucho de menos, y su legado seguirá inspirándonos a nosotros y a futuras generaciones de científicos y científicas».

