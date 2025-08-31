Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Fotograma del documental 'Mis años de la guerra. Arnold Schoenberg'. TVE
El árbol de la ciencia

Estética, arte y belleza

No existe un centro cerebral del arte y la belleza

Gurutz Linazasoro

Gurutz Linazasoro

Domingo, 31 de agosto 2025, 09:38

La neuroestética estudia las bases neuronales de la contemplación y creación de una obra de arte, de la experiencia estética. Un artista escudriña sin saberlo ... el cerebro y su organización (Semir Zeki). El arte es fruto de la actividad de cerebros complejos: surgió con la emergencia del lenguaje y la mente simbólica en seres con habilidades manuales. El arte es universal, pero no es esencial para la supervivencia del ser humano. Entonces, ¿qué ventajas aporta para que haya perdurado? Hay varias hipótesis. El artista es atractivo por ver lo que otros no ven (predadores, alimentos o parejas) y poseer una destreza manual que favorece la obtención de recursos. Es síntoma de buenos genes. Además, el arte desencadena emociones y placer al estimular el circuito de la recompensa mediado por la dopamina como otras actividades que promueven la supervivencia (sexo o comida). Por último, representa inquietudes humanas, está cargado de simbolismo, aleja el miedo a morir y sirve para comunicarnos y contar historias que facilitan la cohesión social.

