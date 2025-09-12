Centenario del legado cuántico

Comenta Compartir

Un problema de la física del fin del siglo XIX era la radiación del cuerpo negro. Esa radiación era imposible de explicar con los conocimientos ... de la época. Fue Max Planck quien en 1900 publicó un artículo que lo explicó: en contra de lo que se creía, la energía no se emite en cualquier cantidad, lo hace en paquetes discretos a los que llamo cuantos. La energía se comporta como si fueran monedas. No se pueden pagar 2,333 €, pues no existen monedas de una milésima de €. Lo mínimo que hay es un céntimo. La energía mínima (el cuanto) sería 1 céntimo. Digamos que ese artículo inauguró la mecánica cuántica clásica.

Pero tuvimos que esperar a 1925 para que un joven físico alemán, de solo 23 años, llamado Werner Heisenberg, publicase un artículo que revolucionó la «cuántica». Expuso una teoría completamente antiintuitiva y que redefine lo que entendemos por realidad. Entre otras cosas nos dice que el universo no siempre se comporta de modo predecible. De ahí la famosa frase que se atribuye a Einstein, que no aceptó los postulados de la mecánica cuántica, al decir que «Dios no juega a los dados». Para conmemorar este artículo la Unesco ha declarado a 2025 como «Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuánticas». Nadie entiende la «cuántica», pero sabemos manejar las ecuaciones y sacar conclusiones, por eso funcionan nuestros chips, que están en todas partes, desde teléfonos móviles a escáneres médicos.

