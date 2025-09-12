Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Centenario del legado cuántico

Félix Ares

Félix Ares

Viernes, 12 de septiembre 2025, 02:00

Un problema de la física del fin del siglo XIX era la radiación del cuerpo negro. Esa radiación era imposible de explicar con los conocimientos ... de la época. Fue Max Planck quien en 1900 publicó un artículo que lo explicó: en contra de lo que se creía, la energía no se emite en cualquier cantidad, lo hace en paquetes discretos a los que llamo cuantos. La energía se comporta como si fueran monedas. No se pueden pagar 2,333 €, pues no existen monedas de una milésima de €. Lo mínimo que hay es un céntimo. La energía mínima (el cuanto) sería 1 céntimo. Digamos que ese artículo inauguró la mecánica cuántica clásica.

