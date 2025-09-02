Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El matemático Eduardo Sáenz Cabezón charlará esta tarde en Tabakalera sobre la computación cuántica.

Eduardo Sáenz de Cabezón

Matemático, profesor y divulgador científico
«La cuántica mejorará la forma de atacar enfermedades en cinco años»

«Tenemos que estar preparados para esta revolución y Donostia lo está, con la Quantum Tower y el ordenador de IBM», señala el experto

Claudia Turiel

Claudia Turiel

Martes, 2 de septiembre 2025, 06:42

La física cuántica y sus aplicaciones en campos como la computación o las matemáticas suelen ser un territorio que intimida a quienes no tienen formación ... científica. Como mucho, algunos se atreven a rozarlo a través de ejemplos populares como el gato de Schrödinger. Pero ha llegado el momento de mirar de frente a una revolución que, como advierte el matemático, profesor y divulgador riojano Eduardo Sáenz de Cabezón, «va a llegar pronto para quedarse». Es más, «hay que estar preparados para cuando alcancemos la ventaja cuántica», una ciencia que «sobre todo beneficiará a los sectores de la medicina y la farmacia». Esta tarde, a las 18.30 horas, Sáenz de Cabezón imparte una conferencia en Tabakalera, Donostia, dentro del ciclo organizado por Kutxa Fundazioa y el Donostia International Physics Center con motivo del Año Internacional de la Ciencia y las Tecnologías Cuánticas.

