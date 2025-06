La confusión de la Casa Real con dos influencers con el mismo nombre: invitan a la equivocada a su acto institucional

M. S. Miércoles, 18 de junio 2025, 17:43 | Actualizado 17:58h. Comenta Compartir

Tener un nombre común puede tener ciertas ventajas y desventajas, aunque ninguna anécdota parece tan increíble como la que por ejemplo, tuvo lugar el pasado 12 de junio. Cuando tuvo lugar el acto del 40 aniversario de la Firma del Tratado de Adhesión de España a la Comunidad Europea y la Casa Real confundió a dos influencers con el mismo nombre.

Y es que, al parecer, la entidad invitó a la influencer equivocada a su acto institucional. «Asistir al XL aniversario de la firma del Tratado de Adhesión de España a las Comunidades Europeas invitada por la Casa Real ha sido una experiencia inolvidable que todavía me cuesta creer. Ha sido un honor para mí y un orgullo para toda mi familia y amigos, gracias», escribía Patricia Fernández Arroyo hace cinco días junto a varias instantáneas en su cuenta de Instagram.

La polémica llegó cuando esta influencer con más de 2 millones de seguidores, que comparte consejos de moda, decoración y 'lifestyle' compartió la invitación que le habían enviado, en la que se lee: «Señora Doña Patricia Fernández Arroyo. Influencer y divulgadora de la UE y DDHH». Motivo por el que otra influencer, que comparte contenido sobre la Unión Europea, también llamada Patricia Fernández, pensó que la invitación iba dirigida hacia ella.

La Casa Real confirma el error

«Este fin de semana he recibido muchos mensajes sobre mi no participación en el 40 aniversario del Tratado de Adhesión de España a la Unión Europea. Por una serie de errores, acudió otra persona que se llama igual que yo, pero no soy yo», ha aclarado en un vídeo la segunda influencer y divulgadora de Derechos Humanos en un vídeo de TikTok hace menos de un día.

«Estas horas han sido para mí de gran confusión y no me he pronunciado hasta que no he podido hablar con la organización y me han confirmado el error», desvela. «Simplemente os traslado lo que me han comunicado desde la organización, aclarando la confusión y zanjando el asunto», finalizaba la segunda influencer sobre la divertida anécdota.

Pero la historia no se quedó ahí, por su parte, la otra influencer que recibió una invitación con su nombre de parte de Casa Real para asistir al evento también emitió un comunicado en redes sociales, asegurando que estaba en el sitio en el que debía estar. «El día 12 de junio asistí a un acto invitada por la Casa Real con total legitimidad porque la invitación estaba dirigida a mi correo y a mi nombre», insistía y aseguraba que ella también había «creado contenido para Europa y sobre sostenibilidad y además nací en el año 1985, el mismo en que se firmó el Tratado de Adhesión de España a las Comunidades Europeas», continuaba.

«Ante este incómodo hecho, yo también he realizado mis comprobaciones con la Casa Real y lo que se me comunica es que mi invitación era correcta y que estuvieron encantados de recibirme, además de mandarme un fuerte abrazo por verme envuelta en esta polémica sin sentido», finalizaba.