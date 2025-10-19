Una carta para «empoderar» a los vecinos ante los pisos turísticos

El Gobierno Vasco ha enviado una carta a los presidentes de las comunidades de propietarios de Euskadi para informar a los vecinos de las nuevas ... herramientas legales con las que cuentan para poner coto a los pisos de uso turístico y «empoderarles» ante este fenómeno. En la misiva, los departamentos de Turismo y Vivienda indican a las comunidades de propietarios que ya «no se puede ejercer la actividad de vivienda turística sin el permiso expreso de la comunidad», que la junta de vecinos «puede prohibir la implantación de nuevas viviendas de uso turístico mediante un acuerdo adoptado por tres quintas partes del total de los propietarios», en vez de la unanimidad que se exigía antes; y que los acuerdos que se adopten «no son retroactivos» –por lo que no afectan a los pisos turísticos que operan hoy dentro de la legalidad–, «pero sí vinculantes para el futuro».

En la carta, que ha sido enviada en un primer momento al Colegio de Administradores de los tres territorios para que estos órganos la repartan entre sus colegiados, que a su vez la harán llegar a los presidentes de comunidad, el consejero de Turismo, Javier Hurtado, y el de Vivienda, Denis Itxaso, indican que el objetivo es «recordar al conjunto de las comunidades de propietarios/as sus derechos, a raíz de las últimas reformas legislativas operadas en materia de viviendas de uso turístico y que afectan a la implantación de esta figura alojativa en las comunidades de propiedad horizontal». En concreto, destacan las modificaciones introducidas en la ley estatal de Propiedad Horizontal que entraron en vigor el pasado mes de abril. Según subrayan los consejeros vascos, esta reforma legislativa dota a las comunidades de vecinos de «nuevas y eficaces herramientas para seguir contribuyendo a este control de las viviendas turísticas de su comunidad».

Los cambios introducidos en la ley de Propiedad Horizontal obligan a que el propietario de una vivienda que quiera convertirla en piso de uso turístico «deberá obtener previamente la aprobación expresa de la comunidad de propietarios». En caso de que no exista esa aprobación expresa, el presidente de la comunidad podrá solicitar «la inmediata cesación» de esa actividad, «bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales procedentes».

Desde la entrada en vigor de estas modificaciones legales en abril, «las comunidades de propietarios tienen un protagonismo esencial en la implatación de viviendas de uso turístico con nuevas facultades: Quien quiera implantar una vivienda turística con carácter previo deberá obtener la aprobación expresa de la comunidad de propietarios, es decir, (...) ya no puede hacerlo libremente si esta se encuentra en un inmueble en régimen de propiedad horizontal. Debe obtener previamente la aprobación expresa de la comunidad de propietarios». Por otro lado, «la comunidad de propietarios puede prohibir la implantación de nuevas viviendas de uso turístico mediante un acuerdo adoptado por tres quintas partes del total de los propietarios (...), a diferencia de la situación anterior, que requería la unanimidad del total de los propietarios».

Sin efectos retroactivos

El Gobierno Vasco aclara en su carta que «las modificaciones introducidas no tienen efectos retroactivos», de manera que los propietarios que ya ejercieran esta actividad antes del pasado abril y estuvieran inscritos en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Euskadi (Reate) «podrán seguir ejerciendo la misma».

Los consejeros de Turismo y Vivienda también piden a los presidentes de comunidad que den traslado de esta información al conjunto de los vecinos. «Entendemos que la información contenida en esta misiva puede resultar de especial interés para el empoderamiento y la mejor gestión de la comunidad», indican.

La carta hace referencia también a otros cambios legislativos que se están trabajando, como la inclusión en la ley de Medidas Urgentes en materia de Vivienda que tramita el Parlamento Vasco de «la prohibición de apertura de nuevas viviendas de uso turístico en las zonas tensionadas». Además, cabe recordar que Donostia tiene vigente desde 2024 una moratoria para la concesión de nuevas licencias de uso turístico.