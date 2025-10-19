Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Cartel indicativo de la presencia de una vivienda para uso turístico.

Una carta para «empoderar» a los vecinos ante los pisos turísticos

El Gobierno Vasco informa a las comunidades de propietarios de las nuevas herramientas legales para poner coto a los pisos de uso turístico

Miguel Villameriel

San Sebastián

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:15

El Gobierno Vasco ha enviado una carta a los presidentes de las comunidades de propietarios de Euskadi para informar a los vecinos de las nuevas ... herramientas legales con las que cuentan para poner coto a los pisos de uso turístico y «empoderarles» ante este fenómeno. En la misiva, los departamentos de Turismo y Vivienda indican a las comunidades de propietarios que ya «no se puede ejercer la actividad de vivienda turística sin el permiso expreso de la comunidad», que la junta de vecinos «puede prohibir la implantación de nuevas viviendas de uso turístico mediante un acuerdo adoptado por tres quintas partes del total de los propietarios», en vez de la unanimidad que se exigía antes; y que los acuerdos que se adopten «no son retroactivos» –por lo que no afectan a los pisos turísticos que operan hoy dentro de la legalidad–, «pero sí vinculantes para el futuro».

