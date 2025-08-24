Así funcionan las nuevas carreteras musicales que reproducen melodías si vas a la velocidad adecuada Un tramo sonoro de una vía ubicada en Hungría se ha hecho famoso por su peculiar forma de avisar a los conductores

N. V. Domingo, 24 de agosto 2025, 08:19 Comenta Compartir

Rara vez se hace un viaje de carretera sin música. Opciones como sintonizar una radiofórmula musical o conectar el bluetooth del coche con el teléfono móvil para elegir las canciones que sonarán en la travesía convierten la convierten en la compañera ideal para un largo trayecto en carretera. Además de hacer más ameno y entretenido el viaje, poner música durante el mismo ayuda a no perder la concentración y a permanecer atentos a la carretera, evitando así distracciones que puedan provocar accidentes.

Tanto es así que en países como Hungría se ha decidido materializar esta teoría mediante una iniciativa que convierte a los vehículos en un instrumento musical, todo ello con el objetivo de conseguir que los conductores de sus carreteras respeten el límite de velocidad establecido.

Ubicada en la ruta 67, entre Mernye y Mernyeszentmiklós, esta carretera húngara reproduce un fragmento de una canción popular del país, '67-es út' de la banda Republic, cuando los coches pasan sobre ella a 80 km/h o menos. Melodía que se activa cuando los neumáticos pasan sobre una serie de ranuras talladas en el asfalto, que, al ser pisadas, vibran y producen las notas de la canción durante unos 30 segundos.

Las imágenes no han tardado en viralizarse en plataformas como Facebook, donde combinando arte y seguridad vial, estos tramos se transforman en un gran atractivo turístico que por supuesto ayudan a fomentar la conducción prudente a una velocidad constante.

Más carreteras musicales

Hungría no ha sido el único país en sumarse a esta iniciativa en favor de la seguridad vial. La primera registrada se dio en el año 1995 en Dinamarca, consagrándose como la carretera 'Asphaltophone', en la que suena un arpegio en fa mayor cuando los que circulan por ella pisan unos pequeños resaltos circulares.

Si al visitar Japón uno decide subir el famoso Monte Fuji en coche observará primeramente una señal de tráfico de una nota musical, alertando al conductor de que próximamente 'disfrutará' de las melodías que le reproduzca las carreteras.

La conocida Ruta 66 de Estados Unidos también cuenta con una parte musical en la que suena 'America the Beautiful', el himno nacional del país norteamericano. Latinoamérica tampoco se queda atrás y el conductor que vaya circulando por las ciudades argentinas de Bariloche y Neuquén pueda hacer sonar 'La Cucaracha'.

Sin embargo estas medidas también tienen detractores. En una localidad neerlandesa reclamaron a las autoridades responsables del tráfico a retirar estas bandas sonoras por las molestias que ocasionaban, criticando que las carreteras 'desafinan' si no acarrean un buen mantenimiento. Lo que sí que está claro es que la mayoría de estos viajes tendrá a la música como protagonista, incluso aunque no sea el propio conductor el que la sintonice en su coche, sino la carretera.