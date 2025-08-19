Carlos Lamela, arquitecto: «El ascensor es el invento que cambia por completo las ciudades y separa a ricos de pobres» «El ascensor es lo que cambia totalmente la estructura social de la ciudad. Antes de su invento todas las clases sociales convivían en el mismo edificio»

El urbanismo de las ciudades ha respondido históricamente a la evolución natural de las urbes, arquitectura, medios de transporte y sistemas de telecomunicaciones, lejos en muchas ocasiones de la detallada planificación actual y sus Programas de Actuación Urbanística de hoy en día. Elementos que desde la posteridad han marcado el desarrollo de las poblaciones, como predijo de manera brillante el arquitecto Ricardo Bofill hace casi cuatro décadas, y sobre los que se ha referido recientemente en una entrevista el también arquitecto Carlos Lamela.

Así, en una conversación en la Cadena Ser, el cofundador y presidente ejecutivo de Estudio Lamela ha querido poner el foco en uno de los elementos imprescindibles de la arquitectura y urbanismo de la era moderna y que, pese a que habitualmente pasa desaparecibido, ha revolucionado por completo la transformación y crecimiento urbano.

«¿Tú sabes lo que cambió fundamentalmente la ciudad, que es una cosa que la gente no ha reflexionado? El ascensor. El ascensor es lo que cambia totalmente la estructura social de la ciudad. Porque el ascensor, antes del descubrimiento, del invento del ascensor, todas las clases sociales convivían en el mismo edificio», señaló en el programa Hoy por Hoy.

Un invento que supuso un enorme cambio urbanístico en las décadas posteriores a su creación en la década de 1850 y que con su expansión motivó una nueva distribución social en las ciudades.

«Eso los edificios hacían para que los más adinerados estuviesen abajo, para que no tuviesen que subir escaleras, y los menos pudientes arriba, que tenían que subir y bajar cinco pisos en ascensor. Entonces la ciudad estaba estratificada en horizontal. Pero cuando se inventa el ascensor, los ricos deciden unirse en edificios solo para ellos y entonces a las clases populares se les expulsa al extrarradio», ha detallado.

«Y por eso pasa de ser la ciudad estratificada horizontalmente a la ciudad radial que hoy conocemos. Pero siempre se había hablado del piso principal. Se le llamó el principal porque era el piso principal donde normalmente vivía el promotor y el propietario del edificio. Los otros se iban alquilando y en la guardilla al final metían normalmente al servicio o a la gente que no podía pagar. Si ya has leído Pulgarcito y Tercer Ruedel Percebe, ahí se explica perfectamente la historia social de la ciudad», concluye Carlos Lamela, en su detallado análisis sobre la importancia del ascensor.

