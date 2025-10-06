Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La puerta del domicilio donde se produjo el crimen. Josele

Cárcel para un hombre de 84 años detenido por asesinar a su mujer a puñaladas en Marbella

La Sección de Violencia ha decidido que el detenido sea sometido a los exámenes facultativos pertinentes para determinar su estado mental

María José Díaz Alcalá

Lunes, 6 de octubre 2025, 16:20

Un hombre de 84 años detenido por supuestamente asesinar a su pareja, de 83, a puñaladas en su domicilio de Marbella ha ingresado en prisión provisional, comunicada y sin fianza este lunes. Así lo ha acordado la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia número 1 de Marbella.

El sospechoso, que ha prestado declaración en sede judicial y ha contestado a las preguntas que se le han formulado, está siendo investigado por su presunta responsabilidad en un delito de homicidio, aunque será el discurrir de la instrucción el que determine la calificación que se le dé finalmente al hecho, han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Asimismo, la Sección de Violencia -según la nueva denominación que se le ha dado a los hasta ahora juzgados de violencia sobre la mujer- ha decidido que el detenido sea sometido a los pertinentes exámenes facultativos para determinar su estado mental en el momento de cometer, presuntamente, el asesinato de la que era su esposa.

Los hechos tuvieron lugar en un domicilio que compartían en calle Ciudad de los Periodistas el pasado viernes 3 de septiembre y fue un sobrino de la pareja el que dio la voz de alarma. Hasta el lugar se desplazaron los servicios sanitarios, que pudieron hacer nada por salvar la vida de la víctima, pues presentaba varias heridas de arma blanca, además de otras defensivas.

Un machete de 20 centímetros

La Policía Nacional, a su llegada, arrestó al hombre de avanzada edad que, según fuentes cercanas consultadas por este periódico, habría empleado un machete de 20 centímetros para acabar con la vida de su pareja, que no estaba registrada en el sistema VioGén, según publica Sur.

Cabe destacar que el teléfono 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es. También se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. La Junta de Andalucía también atiende las 24 horas a mujeres en el teléfono 900 200 999.

No obstante, en una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062), y en caso de ser imposible realizar una llamada, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

