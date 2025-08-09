El campo de Lavanda a un paso de San Sebastián: visita guiada y txakoli por 5 euros Los campos de lavanda del Granero de San Francisco están en plena floración y su visita guiada es ideal para una excursión de un día este verano

Existen regiones conocidas por sus campos de lavanda, como la Provenza en Francia o Brihuega, algo más cerca en provincia de Guadalajara. Pero muy pocos saben de este enclave a tan solo 1 hora y 40 minutos en coche de San Sebastián. Y es que en la localidad de Santa Gadea del Cid, Burgos, se encuentra el Granero de San Francisco, cuyos campos der lavanda estarán en flor hasta mediados de agosto.

Los campos de lavanda de la finca del Granero de San Francisco están en plena floración, que suele darse durante el verano y principalmente en el mes de julio y a mediados de agosto. Ubicados en los restos del antiguo Convento de San Francisco y San Bartolomé de la localidad burgalesa de Santa Gadea del Cid, este proyecto de cultivo y transformación de lavanda se encuentra en las confluencias de Burgos, Álava y La Rioja.

Un lugar que apuesta por el cultivo y transformación de la Lavanda que, ya desde época romana, es una alternativa de producto de primer orden. Visitar este espectacular granero es completamente gratis y es ideal para llevar a cabo una excursión de un día por la zona. También permitiendo realizar visitas guiadas por solo 5 euros.

Visitas guiadas y conciertos en el Granero de Lavanda de San Francisco

En la visita guiada a la finca los asistentes podrán conocer su historia y sus alrededores. La visita incluye una explicación sobre el cultivo de la lavanda, así como sobre sus usos, propiedades y curiosidades. Además de una visita a la destilería junto a una explicación del proceso de obtención de aceite esencial. Al final del recorrido los visitantes también podrán tomar una copa de txakoli en este entorno excepcional

Por otro lado, cada domingo también se puede asistir a conciertos en el granero con entradas a un precio de 10 euros. Este domingo 10 de agosto será el turno de 'The Half Nelsons', un cuarteto con un repertorio con influencias del 'bluegrass', el 'Country' y el 'Old Folk' de las montañas americanas.