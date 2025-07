Un camarero revela qué producto es el más rentable del bar: «Está claro»

L. G. Martes, 15 de julio 2025, 10:09 Comenta Compartir

En plena era de cafés de autor, terrazas instagrameables y menús del día que buscan conquistar paladares exigentes, la realidad económica de los bares sigue estando marcada por una verdad que muchos intuyen pero pocos dicen en voz alta: lo que realmente llena la caja no es el café ni la comida, sino el alcohol. Así lo afirma sin rodeos Abraham Galera, camarero, hostelero y divulgador en redes sociales.

Abraham Galera ha compartido su experiencia en el pódcast 'Rompiendo Esquemas', donde desmonta algunos mitos sobre lo que más rentabilidad aporta en el sector.

«Todo el mundo piensa que el café es lo que más dinero deja, porque hacerlo es muy barato. Pero el café, si yo lo vendiera a siete euros, sí le sacaría beneficio», explica con ironía. A simple vista, las cuentas podrían parecer prometedoras: «Me ha costado la bolsa 20 euros, he sacado 100 cafés, son 200 euros, he multiplicado por 100″. Sin embargo, añade que el margen no es tan real si se tiene en cuenta el tiempo de servicio, el uso del wifi, el lavado de la vajilla y el espacio que ocupa el cliente mientras solo consume un café.

En cambio, Galera no tiene dudas sobre qué producto sí genera beneficios de forma clara: «El alcohol, está claro». Y no se refiere a la cerveza o el vino de menú, sino a los licores y bebidas espirituosas. «La gente compra una botella de Valentines a 20 euros. Con dos o tres cubatas, ya la tienes [amortizada]. Y si sacas 10 o 12, pues multiplicas por mucho algo rápido y sencillo», resume.

