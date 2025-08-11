El calor complica la extinción del incendio forestal de Carcastillo Los bomberos tratan de apagar un fuego iniciado el sábado por la noche en un pinar junto a la carretera de Figarol, que ha obligado a requerir medios de Interior

Lucas Domaica Lunes, 11 de agosto 2025, 08:06 | Actualizado 08:21h.

La escasez de humedad y el calor de los 39.2ºC alcanzados ayer en la estación de Carcastillo fueron los grandes aliados de unas llamas que avanzan sin control desde el sábado a las 21.30 horas, cuando arrancaron en un bosque de pino carrasco ubicado junto a la NA-128, vía que une la localidad con Figarol. Aunque las autoridades han confirmado que no existe riesgo para la población, Protección Civil instó ayer a los vecinos de la localidad, y también a los de Murillo el Fruto, a no acercarse a la zona afectada y a mantener cerradas puertas y ventanas, especialmente en el caso de personas mayores o con problemas respiratorios, para evitar problemas derivados del humo. A las 8 de la mañana ha anunciado que las condiciones meteorológicas han mejorado durante la noche y se han levantado la segunda de las restricciones.

Según informa Diario de Navarra, la lucha de los efectivos desplazados, que fue un equipo terrestre y aéreo formado por bomberos de Tafalla, Sangüesa, Tudela, Peralta, Cordovilla y Estella y del BRIF de Daroca tras la activación de la Situación Operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales (INFONA), se ha prolongado también durante la noche de este lunes.

A lo largo de ayer, este personal trató de hacer frente a las llamas a su paso por las coníferas ubicadas entre la Atalaya y el llano de Larrate, una zona ubicada en pendiente con continuos barrancos lejos del centro urbano de Carcastillo, que en ningún momento ha corrido peligro. Durante la mañana de este domingo, se atacó desde el aire, con los catorce medios desplegados, un foco activo situado en una vaguada de difícil acceso. Al mismo tiempo, en otras zonas se abrían cortafuegos, algunos con motosierra y otros con dos bulldozers. Estas dos máquinas trabajaron a una distancia de seguridad determinada del fuego por su lentitud, aunque se les pudo llegar a ver cerca durante la expansión de las llamas al mediodía en el llano de Larrate.

Esto ocurrió sobre las 13.45 horas. El objetivo era pausar el avance del fuego. Sin embargo, cuando una brigada iba a trabajar el fuego por una pista desde su cara norte, ubicado su acceso desde pieza de cereal cosechada en lo alto del llano, las llamas se reproducieron y tuvieron que retroceder hasta el cortafuegos.

En este momento las llamas alcanzaron altura considerable y fueron avanzando de copa en copa. A lo largo de la tarde, con el calor de las horas centrales presentes, se fue buscando cerrar el perímetro con fuego técnico y siguieron vigilando focos secundarios. En esta parte del día, la Comunidad foral también recibió ayuda material y humana del Gobierno del País Vasco y de Aragón.

Sin perimetrar todavía

Los efectivos de bomberos desplegados se repartieron en diferentes puntos de acceso. Por ejemplo, en el llano de Larrate hubo una base con la Unidad Móvil Tetra, una furgoneta con un mástil telescópico de hasta 9 metros y autonomía energética de telecomunicaciones, instalada. En otro, junto a la carretera de Figarol, se estableció el Puesto de Mando Avanzado (PMA).

Desde ahí ofrecieron declaraciones tanto Amparo López, consejera de Interior, como Salvador Díez, director general. «Se lleva trabajando toda la tarde de cara al perímetro que se quiere dar al incendio», añadía Díez sobre las 20.00 horas apuntando sobre todo a las dificultades de las temperaturas extremas. «Está haciendo que la temperatura en terreno sea muy alta», añadía recalcando que «no está ni mucho menos perimetrado». En las mismas declaraciones reiteró en la idea de que la población de Carcastillo «no corre riesgo». «Esperemos que ese trabajo de perímetro podamos consolidarlo si no es el día de mañana (por hoy), en días posteriores», concluyó dando las gracias a todos los efectivos desplazados y a las comunidades vecinas.

Desde Interior también se agradeció la labor realizada por los agricultores de la zona con sus tractores. También hubo quien aportó a la causa su cisterna para acercar agua a los puestos bomberos repartidos por la zona.