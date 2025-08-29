Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El león Blondie tras ser abatido en la foto compartida por el cazador Facebook

Blondie, el león más querido del mundo es ahora el trofeo de un cazador

La muerte del felino estrella de una reserva de Zimbabue recuerda al del caso Cecil, que provocó una oleada de indignación mundial hace una década

Iñaki Juez

Viernes, 29 de agosto 2025, 15:26

En ocasiones, algunos animales se convierten en auténticas estrellas mediáticas que atraen la mirada de curiosos y amantes de la naturaleza. Pasó con Copito de ... Nieve, el único gorila albino del mundo que atrajo a miles de visitantes al zoo de Barcelona hasta su muerte en 2003. Y lo mismo sucedía con el león Blondie, el objeto de deseo de los turistas que se desplazaban al Parque Nacional de Hwange, en el noroeste de Zimbabue. Hasta ahora. Su enorme popularidad no le ha servido para librarse de ser abatido por un cazador. Su larga melena rubia, de ahí su sobrenombre, coronaba una imponente figura, que personificaba a la perfección la mítica figura de rey de la selva. La tristeza y la indignación por su muerte se ha propagado por todo el mundo tal y como sucedió hace una década con Cecil, otro gran felino que pereció en circunstancias muy similares en la misma reserva.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Bizkaia
  2. 2 El restaurante de San Sebastián que entra por sorpresa en la Guía Michelin: «Si buscas algo diferente, tienes que acercarte»
  3. 3 El futbolista guipuzcoano que se llevó de fiesta a los jugadores del Athletic Club por su cumpleaños
  4. 4 Herido grave un motorista tras chocar con un coche en Deba en la N-634
  5. 5 El extraño fenómeno que ha multiplicado por diez la presencia de pulpos en Reino Unido y está arruinando a los pescadores
  6. 6

    Polémica decisión de un alcalde navarro por eliminar las ayudas a la natalidad a los emigrantes
  7. 7 El anuncio de trabajo que llega a San Sebastián: «Buscamos a personas con calvicie, cojera, falta de dientes o alopecia»
  8. 8 El cuatro veces ganador del Tour, Chris Froome, grave y con diversas fracturas tras sufrir una fuerte caída
  9. 9 El viaje de dos jóvenes vascos de San Sebastián a París en patinete llega a su fin: «La Torre Eiffel nos recibe brutal»
  10. 10 Fallece Arantza Arruti, histórica militante abertzale y primera mujer de ETA que fue detenida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Blondie, el león más querido del mundo es ahora el trofeo de un cazador

Blondie, el león más querido del mundo es ahora el trofeo de un cazador