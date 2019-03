EH Bildu amaga con una moción de censura si Darpón no dimite ni es destituido por el lehendakari El consejero de Salud, Jon Darón. La coalición reitera que es «el máximo responsable político» de las irregularidades en la OPE de Osakidetza AGENCIAS Jueves, 14 marzo 2019, 12:15

EH Bildu ha amagado con una posible moción de censura contra el consejero de Salud, Jon Darpón, si este no dimite o si el lehendakari, Iñigo Urkullu, no lo destituye, al considerar que es el «máximo responsable político» de las irregularidades en la Oferta Pública de Empleo (OPE) de Osakidetza.

Las parlamentarias de EH Bildu Rebeka Ubera y Larraitz Ugarte han vuelto a reclamar este jueves, en declaraciones a los periodistas en el Parlamento Vasco, el cese de Darpón como consejero de Salud.

Ubera ha subrayado que si el consejero no presenta su dimisión, será el lehendakari quien deberá «destituirlo». La parlamentaria de EH Bildu ha denunciado que el consejero «debería haber dado la talla desde un principio», y no hacer «como que no sabía nada» sobre las irregularidades en las oposiciones de Osakidetza, en las que la Fiscalía ha apreciado indicios de delito por posibles filtraciones de los exámenes.

La representante de la coalición soberanista ha subrayado que Darpón es «el máximo responsable político» de lo ocurrido en la OPE, por lo que ha manifestado que «no puede aferrarse a la silla» y seguir en el cargo «sin poner soluciones al problema».

«Inexplicable»

Ubera, que ha recordado que el Parlamento Vasco tiene previsto debatir la próxima semana sendas propuestas para la reprobación y destitución del consejero, ha advertido de que sería «inexplicable» que Darpón continuara en el cargo si la Cámara aprueba ambas demandas.

La parlamentaria de EH Bildu, que ha afirmado que pedirán «explicaciones» a Urkullu si eso ocurre, ha advertido de que su grupo «no descarta posibilidad alguna», incluida la presentación de una moción de censura contra Darpón, para que este no continúe en el cargo si, finalmente, no dimite ni el lehendakari lo destituye.

Ubera, que ha subrayado que EH Bildu es el único grupo de la oposición con suficiente representación como para impulsar una iniciativa de este tipo, ha destacado que, en todo caso, la salida de Darpón no «solucionaría» el problema de fondo en Osakidetza.

«Caza de brujas»

La representante de la formación soberanista ha reiterado que el problema del Servicio Vasco de Salud reside en la política de personal y en la estructura de este organismo, que -según ha dicho- «posibilitan» que se produzcan este tipo de irregularidades.

Por su parte, Ugarte ha asegurado que EH Bildu no pretende emprender una «caza de brujas» contra Darpón y la cúpula de Osakidetza, sino adoptar medidas para «poner en valor» el trabajo de las instituciones públicas.