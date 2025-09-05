Estafan a un lotero de Bilbao 10.000 euros en la compra de 500 décimos de Navidad

Una nueva estafa ha llegado a Bilbao. La delegación de Loterías en Bizkaia ha alertado a todas las administraciones de un timo que ha sufrido ... uno de sus socios para que los demás estén prevenidos. Ocurrió la semana pasada en uno de los negocios con más solera del centro de Bilbao, que ha repartido jugosos premios a lo largo de su historia. Han sufrido un desfalco de 10.000 euros en la adquisición de 500 décimos de lotería.

Sin perjuicio de que presentaran una denuncia ante la Ertzaintza, las propias víctimas alertaron a la delegación para que avisaran a sus colegas y así estuvieran prevenidos si los estafadores volvían a actuar en la capital vizcaína, ya que prevén que pueda volver a repetirse, no sólo en Bizkaia, sino en el resto del país. Al parecer, este mismo procedimiento ya se han utilizado con anterioridad.

Según el correo electrónico enviado a los loteros vizcaínos el pasado jueves 28 de agosto, en el que especifican el número de teléfono móvil utilizado, el modus operandi es el siguiente: un individuo llama a la administración para encargar lotería de Navidad para el próximo sorteo de diciembre, el más popular del año. No es raro que aún faltando cuatro meses, ya haya personas interesadas en adquirir boletos.

La cantidad que solicita es elevada, más de 500 décimos, valorados en 10.000 euros. Aunque cada vez es más habitual la compra de lotería on line, «no suele ser tan abultadas, sino cantidades pequeñas, de seis, ocho o diez décimos como mucho y existen otras formas de pago, como tarjeta de crédito o bizum, con garantía de no devolución», explica un representante del sector en Bilbao. En su negocio, recomiendan a los empleados hacer un «testeo» del cliente y dejar pasar tiempo para comprobar que el pago se completa con éxito.

Robado de las claves

El supuesto comprador tiene prisa y quiere pasar a recoger los billetes cuanto antes. Existe la posibilidad de reenviar los décimos por correo o paquete postal a una dirección indicada, aunque éste no era el caso. La estafa llega cuando el 'cliente' hace una transferencia inmediata, aunque en realidad se trata de una operación fraudulenta. El dependiente que atiende el teléfono observa que el precio de la lotería, los 10.000 euros, han sido ingresados en la cuenta de la administración.

La trampa se encuentra en este paso. El desvío de dinero se hace desde los fondos de otra persona a la que le han hackeado la cuenta corriente y robado las claves. Cuando el dueño de los ahorros se percata de que le han sustraído el dinero y lo denuncia, el banco retiene la cuantía de esa transferencia. Para entonces, el autor de la estafa o alguno de sus cómplices pasa por el despacho de lotería a recoger los décimos.

De esta forma, el lotero pierde tanto los billetes como la cantidad defraudada.