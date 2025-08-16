Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Javier Moreno Luzón, durante la entrevista. José Ramón Ladra

Javier Moreno Luzón | Historiador

«Por una bandera se muere y se mata»

El debate sobre la identidad nacional tiene en España rasgos propios, pero se da en muchos países», asegura este especialista

César Coca

César Coca

Sábado, 16 de agosto 2025, 12:59

Javier Moreno Luzón (Hellín, 1967) es catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos en la Universidad Complutense. El año pasado ... ganó el premio Nacional de Historia por su obra 'El rey patriota. Alfonso XIII y la nación' (Ed. Galaxia Gutenberg). Ha sido profesor visitante o investigador en las universidades de Harvard, Sorbona, Tokio y California y en la Escuela de Altos Estudios Sociales de París, y subdirector del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Estudioso del nacionalismo español, es un gran especialista en asuntos de identidad. Pocas cosas hay de más calado en el debate de este país.

