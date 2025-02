El aviso más repetido de los electricistas: nunca enchufes una regleta en este lugar de la casa

J.M. Lunes, 24 de febrero 2025, 11:57 Comenta Compartir

En nuestras casas, siempre parece que nunca tenemos suficientes enchufes para todos nuestros dispositivos. Por eso, las regletas se han convertido en un artículo muy popular y prácticamente indispensable, estando presentes en casi todas las habitaciones. Sin embargo, aunque resultan muy prácticas, es fundamental saber cómo usarlas de manera adecuada, ya que su mal uso puede conllevar ciertos riesgos.

Así lo advierten multitud de electricistas que avisan de que un uso incorrecto de las regletas puede resultar un peligro real e incluso desencadenar incendios. Datos recientes señalaban que por ejemplo en Francia entre el 20% y el 35% de los incendios tienen un origen eléctrico, muchos de ellos provocados por un uso inadecuado de regletas.

Además, cada año se registran 4.000 personas que sufren electrocuciones graves, y 200 mueren debido a accidentes eléctricos en el hogar. Una cifras nada desedeñables que deben hacernos reflexionar sobre la importancia de utilizar las regletas y el resto de aparatos eléctricos y electrónicos de manera responsable.

Uno de los aspectos más importantes consiste en no colocar una regleta en cualquier lugar de la casa. Existen razones muy claras por las cuales las regletas nunca deben ubicarse cerca de materiales inflamables. Elementos como alfombras, cortinas o muebles de tela representan un grave riesgo, ya que el paso de electricidad por la regleta podría generar chispas y, en consecuencia, un incendio.

Además, las regletas deben mantenerse alejadas de cualquier fuente de agua. No solo hablamos del lavabo, fregadero o ducha, sino también de las ventanas. Si las ventanas se dejan abiertas y empieza a llover, el agua podría llegar a la regleta, lo que podría causar un cortocircuito y, eventualmente, un incendio. Es fundamental tomar precauciones adecuadas para evitar situaciones peligrosas como esta.

Para utilizar una regleta de manera segura, los electricistas ofrecen varios consejos útiles. Uno de ellos es desconectar las regletas cuando no se estén utilizando y, en caso de tener un interruptor, apagarlo cuando no haya dispositivos conectados. También es importante no enchufar una regleta en otra regleta y evitar conectar ciertos aparatos eléctricos en ellas.

Entre los dispositivos que no deberían conectarse a una regleta se encuentran radiadores, aspiradoras, microondas, cafeteras, teteras, secadores de pelo, hornos, aire acondicionado, lavavajillas, lavadoras, secadoras, frigoríficos, congeladores e incluso planchas. La razón es que estos aparatos tienen un alto consumo de energía, especialmente cuando se usan al mismo tiempo, lo que puede sobrecargar la regleta y generar riesgos.

