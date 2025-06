Aviso a los conductores vascos: el control especial que puede costarte 200 euros de multa

J.M. Lunes, 2 de junio 2025, 12:29 Comenta Compartir

Un control especial que puede conllevar una multa de 200 euros. Esa es la situación a la que se enfrentan los conductores vascos esta semana con motivo de una nueva campaña de inspección de las condiciones técnicas de de los vehículos que la Ertzaintza llevará a cabo desde este lunes 2 al 8 de junio en colaboración con las Policías Locales.

Durante estos días, los cuerpos de seguridad reforzarán la vigilancia de las condiciones técnicas de los vehículos con el objetivo de comprobar que se cumplen las exigencias reglamentariamente establecidas para circular por carreteras de uso público.

Así, los agentes incidirán sobre todo en la inspección técnica de vehículos, los dispositivos de alumbrado y el estado de los neumáticos y se vigilarán principalmente las vías secundarias, según ha dado a conocer el Departamento vasco de Seguridad.

A través de estos controles se pretende recordar la importancia que tiene realizar un adecuados mantenimientos del vehículo para evitar y prevenir accidentes en la red viaria vasca. «Lograr el reto de una movilidad segura es responsabilidad de todas las personas usuarias de las vías», han recordado las autoridades.

No tener la ITV al día constituye una infracción grave que conlleva una sanción de 200 euros y si se detectan anomalías en el alumbrado se informará a la persona conductora para que las subsane y, si estas se producen en pleno trayecto, no se impedirá la marcha, siempre que esto no suponga un riesgo, ya que actualmente no es obligatorio llevar un juego de lámparas de repuesto.

Asimismo, los neumáticos deben presentar una profundidad en las ranuras de rodamiento de 1,6 mm como mínimo y deben conservar siempre las inscripciones reglamentarias, no pueden presentar ampollas, deformaciones, roturas, grietas, ni cables al descubierto.

Esta campaña de inspección de las condiciones técnicas de los vehículos forma parte del calendario de Campañas de Vigilancia y Control de Tráfico y Transporte que han sido programadas para el año 2025, y que prevé llevar a cabo un total de 32 campañas.

