El auto que mantiene en libertad provisional a 'La Manada' provoca un rechazo que vuelve a trascender al ámbito jurídico

El Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento de Pamplona y el abogado de la víctima recurrirán ante el Supremo la decisión de una Sección Segunda de la Audiencia de Navarra dividida

El auto de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra que mantiene en libertad provisional a los cinco miembros de 'La Manada', al estimar dos magistrados frente a uno que no hay razones suficientes para modificar su situación y ver «endeble» el riesgo de fuga, ha provocado este jueves un rechazo que vuelve a trascender al ámbito jurídico.

Y es que, junto a los pronunciamientos de las acusaciones contrarios a la resolución, vuelven a escucharse voces desde diferentes ámbitos que cuestionan este auto, tal y como ha sucedido a lo largo de todo el proceso contra los cinco miembros de 'La Manada'. Así, el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona han anunciado ya que presentarán recursos de súplica ante el Tribunal Supremo y el abogado de la víctima ha declarado que lo están estudiando, aunque, según ha comentado, sin mucha confianza en que haya un pronunciamiento diferente puesto que es la misma sala la que debe estudiarlo.

La Fiscalía, según fuentes jurídicas, no prevé recurrir la decisión de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Navarra.

Los miembros de 'La Manada', José Ángel Prenda, Jesús Escudero, Ángel Boza, Antonio Manuel Guerrero y Alfonso Jesús Cabezuelo, condenados a 9 años de prisión por abusos sexuales con prevalimiento a una joven en los Sanfermines de 2016, quedaron en libertad el 22 de junio de 2018 tras abonar cada uno una fianza de 6.000 euros y así continuarán al desestimarse la prisión provisional solicitada por la fiscalía y las acusaciones.

Reacciones de rechazo al auto

Las reacciones no se han hecho esperar y así el abogado de la víctima de 'La Manada', Carlos Bacaicoa, ha considerado «desacertado» el auto que estudian recurrir con la mirada puesta en el Tribunal Supremo, del que esperan que determine que lo sucedido el 7 de julio de 2016 fue una agresión sexual (violación) y no un abuso sexual. El defensor ha explicado que, una vez ratificada la condena por parte del TSJN, el recurso de casación ante el Supremo, próximo paso en este proceso, «no admite evaluación ni revisión de los hechos probados sino infracción de ley o quebrantamiento de forma», por lo que «evidentemente, si los hechos probados no pueden ser combatidos, la condena la tienen clara» lo que «es un motivo bastante claro para haber acordado la prisión», ha considerado.

«Evidentemente, si los hechos probados no pueden ser combatidos, la condena la tienen clara» Abogado de la víctima

Para el abogado Agustín Martínez, que representa a los cinco encausados, la decisión de la Audiencia de Navarra de mantener su libertad «era lo esperado pero hoy todos respiramos», ha asegurado. El letrado ha mantenido que la petición de la Fiscalía y la acusación particular de que los cinco volvieran a prisión tras ratificar el Tribunal Superior de Justicia de Navarra su condena era «ridícula». Ha alegado que «no han cambiado las circunstancias» para revocar la libertad provisional de la que gozan desde junio hasta que el fallo, recurrido al Supremo, sea firme.

«Era lo esperado pero hoy todos respiramos. La petición de la Fiscalía y la acusación particular de que los cinco volvieran a prisión era ridícula» Agustín martínez (abogado de los cinco encausados)

Ha destacado que el tribunal ha estimado «todos y cada uno de los argumentos que expuse en sala» durante la vistilla celebrada el pasado 26 de diciembre en la Audiencia de Navarra, que los miembros de 'La Manada' siguieron por videoconferencia desde la Audiencia de Sevilla. «No hay riesgo de fuga ni de reiteración delictiva», ha señalado, al destacar que el robo de unas gafas de sol en agosto por el que Boza fue condenado a una multa «es uno de los argumentos más ridículos y en todo caso se lo podría aplicar a Boza pero no al resto y esto es un juicio contra cinco personas individuales». Además, ha añadido, la causa pendiente por otra agresión sexual en Pozoblanco (Córdoba) «está en la fase primera de instrucción».

En cuanto al voto particular en contra de la libertad provisional de uno de los magistrados, el letrado ha indicado que también era previsible pues «mantiene el mismo criterio» de que lo elevado de la pena conlleva riesgo de fuga.

Por contra, el Gobierno Foral de Navarra ha manifestado su «absoluta discrepancia» con la resolución sobre el futuro procesal de 'La Manada'y se ha reafirmado en los motivos que fueron alegados por su asesoría jurídica en la vista celebrada el pasado 26 de diciembre para solicitar el ingreso en prisión, como son el riesgo de fuga y de reiteración delictiva.

Además tiene en cuenta «la gravedad» de los hechos por los que fueron acusados los cinco componentes de 'La Manada', la pena de nueve años de prisión a la que fueron condenados, así como la propia sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 30 de noviembre del pasado año, confirmatoria en lo sustancial de la de la Audiencia Provincial.

«Mostramos nuestra absoluta discrepancia con la resolución dada la gravedad de los hechos» Gobierno de navarra

Respecto a esta última sentencia el Ejecutivo de Uxue Barkos ha destacado que contó con el voto particular de dos magistrados que calificaron los hechos como agresión sexual. Esta calificación, recuerda, es la que desde el inicio de este proceso ha sostenido el Gobierno de Navarra y así ha sido argumentada también en el recurso que ante el Tribunal Supremo ha presentado tanto el propio Gobierno como el resto de acusaciones, postulando que se les condene por agresión sexual.

Frente a los argumentos de dos de los magistrados de la Audiencia Provincial contenidos en los autos, el Ejecutivo navarro comparte los del voto particular singularmente relativos a que la medida del reingreso en prisión es necesaria para procurar el fin legítimo asignado a la prisión provisional. De esta forma, se evita que los acusados puedan sustraerse a la acción de la justicia y a la existencia de dos sentencias condenatorias, en las que se impone y ratifica una condena a 9 años de prisión, una pena que supera, hasta casi duplicarlo, el umbral inferior de 5 años considerado en el Código Penal como límite para diferenciar los delitos graves de los menos graves.

Por último, el Gobierno foral considera que el cumplimiento que vienen realizando los procesados, desde que fueron excarcelados, de las condiciones impuestas, puede desvirtuar el riesgo de fuga.

También recurrirá el Ayuntamiento de Pamplona, según ha anunciado el alcalde, Joseba Asiron, que ha mostrado su desacuerdo con la decisión de los jueces sobre 'La Manada'y ha reiterado que lo que se produjo fue «una agresión sexual en fondo y forma». Ha indicado que este auto «ahonda en esa profunda brecha, a la que más de una vez nos hemos referido, que hay entre algunos sectores de la judicatura y la sociedad».

«Este auto ahonda en esa profunda brecha, a la que más de una vez nos hemos referido, que hay entre algunos sectores de la judicatura y la sociedad» Joseba Asiron (Alcalde de pamplona)

Geroa Bai, formación que gobierna en Navarra, ha manifestado que no puede compartir que el auto, tanto por el riesgo de fuga existente, como por el peligroso mensaje de impunidad que se transmite a la sociedad«. «Decisiones como esta ahondan en el divorcio existente entre la justicia y la mayoría social», ha indicado.

«Decisiones como esta ahondan en el divorcio existente entre la justicia y la mayoría social» Geroa bai

Desde el ámbito institucional, la secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, ha escrito en Twitter que acata pero no respeta la decisión, en la misma línea que la consejera de Justicia e Interior en funciones de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar, quien ha dicho que no la comparte pero la respeta.

También han mostrado su discrepancia dirigentes políticos como Eduardo Santos (Podemos-Ahal Dugu) que ha declarado que «el error original« fue ponerles en libertad, y Bakartxo Ruiz (EH Bildu) que ha opinado que es un »nuevo golpe a la lucha por la igualdad y contra el machismo».

«No me encaja que los condenados estén todavía en libertad, mientras que los acusados por el 'procés' se encuentran en prisión provisional» Ódón elorza (Diputado del PSoE por Gipuzkoa y exalcalde de San Sebastián)

El diputado del PSOE por Gipuzkoa, secretario del Área de transparencia y democracia participativa, Odón Elorza, ha asegurado que no le «encaja» que los condenados estén todavía en libertad, mientras que los acusados por el 'procés' se encuentran en prisión provisional. A través de Twitter, el exalcalde de San Sebastián ha destacado que los agresores de la joven madrileña, «autores del abuso sexual con violencia», se encuentren todavía en libertad tras el juicio que se celebró contra ellos. En este sentido, ha contrapuesto la situación de estos condenados con los acusados del 'procés' que siguen en prisión preventiva, cuando «no presentarían riesgo de volver a delinquir» y se les impondrían «medidas cautelares elementales». «No me encaja», ha asegurado.

Organizaciones sindicales como ELA y LAB igualmente han reprobado la resolución, que consideran consecuencia de una justicia patriarcal.