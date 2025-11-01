Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un niño con bajos recursos toma la merienda en el local de una ONG. AFP

Aumenta el número de menores en situación de pobreza en el País Vasco

Uno de cada seis niños viven en hogares cuyos ingresos no alcanzan a cubrir las necesidades básicas como vivienda, alimentación o educación

San Sebastián

Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:00

Aunque Euskadi mantiene los mejores datos de pobreza y exclusión en el conjunto del Estado, han empeorado los datos referentes a la pobreza infantil: ... uno de cada seis niños y adolescentes viven en hogares cuyos ingresos son tan bajos que no alcanzan para cubrir las necesidades básicas como alimentación, vivienda, educación, oportunidades y participación social.

