Aumenta el número de menores en situación de pobreza en el País Vasco

Aunque Euskadi mantiene los mejores datos de pobreza y exclusión en el conjunto del Estado, han empeorado los datos referentes a la pobreza infantil: ... uno de cada seis niños y adolescentes viven en hogares cuyos ingresos son tan bajos que no alcanzan para cubrir las necesidades básicas como alimentación, vivienda, educación, oportunidades y participación social.

En concreto, el informe indica que la pobreza infantil, que afecta a menores de 18 años, ha subido del 13,7% al 15,4% (+1,7 puntos) y es el único grupo de edad en el que la pobreza sube. Estas cifras se traducen en un mayor riesgo de empeoramiento de la salud, dificultad para completar los estudios, menos oportunidades laborales en la edad adulta o sufrir un mayor estrés.

La tasa AROPE infantil (se incluye no solo los ingresos sino el empleo y la carencia material y social de los hogares) también empeora y sube dos puntos hasta el 20,8%, lo que revela que la infancia es el colectivo más vulnerable. Por contra, el grupo más mayor registra la tasa más baja (6,6%).

El informe señala asimismo que el riesgo de pobreza y exclusión es más elevado entre quienes viven en hogares con menores económicamente dependientes (18,3%), entre quienes residen en zonas rurales, (19,6%); quienes tienen vivienda en alquiler en el mercado libre (42,2%); quienes están en desempleo (47,7%) y quienes tienen alguna discapacidad (19,7%).