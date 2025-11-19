Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Patrulla de la Policía Nacional. R. C.

Asesta 40 puñaladas y cortes a una mujer en una vivienda de Palencia

La Policía Nacional tuvo que derribar la puerta con una ariete para entrar al domicilio y reducir al agresor, mientras que la víctima ha sido trasladada con vida a Valladolid

Ricardo Sánchez Rico

Palencia

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 16:42

Comenta

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Provincial de Palencia han detenido en la madrugada de este miércoles a un hombre con una edad ... cercana a los 35 años después de que haya infligido, entre puñaladas y cortes, 40 heridas de arma blanca a una mujer en un domicilio de la Calle Mayor de la capital palentina.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fermin Muguruza retira todas sus canciones de Spotify y lidera el boicot de más de 160 bandas vascas a la plataforma musical
  2. 2 Llega la masa de aire ártico a Gipuzkoa: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero esta semana
  3. 3 Obligan a retirar todas las terrazas del centro de la ciudad turística que tendrá vuelos directos a San Sebastián el próximo año
  4. 4 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  5. 5 Derriban la cruz de Morkaiku de Elgoibar, construida por el franquismo en memoria del tío del rey emérito
  6. 6

    Fallece tras volcar su tractor y quedar atrapado el padre de un pelotari navarro de Aspe
  7. 7 Las cocinas en las que se consumen 3.000 huevos al día para hacer tortilla: «Nos ha subido 50 céntimos la docena. Estamos asustados»
  8. 8 Irun, la ciudad que resistió hasta que se quedó sin munición
  9. 9

    La cooperativa Noran de Donostia recibió más de 600.000 euros de Servinabar, epicentro de la supuesta trama corrupta
  10. 10 Amplían la alerta sanitaria por listeria: más embutidos afectados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Asesta 40 puñaladas y cortes a una mujer en una vivienda de Palencia

Asesta 40 puñaladas y cortes a una mujer en una vivienda de Palencia