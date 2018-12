Artolazabal inicia los contactos para retomar la reforma de la RGI Anuncia que presentará «en breve» una «batería» de medidas que se incluyeron en el proyecto presupuestario para ponerlas en marcha «cuando antes» AGENCIAS Jueves, 27 diciembre 2018, 12:21

La consejera de Empleo del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal, ha anunciado que el Ejecutivo autónomo ha iniciado los contactos con los grupos para retomar la negociación en torno a la reforma de la Renta de Garantía de Ingresos y ha apelado a la responsabilidad de los partidos de la oposición.

Además, ha adelantado que su Departamento presentará «en breve» una «batería» de medidas que se incluyeron en el rechazado proyecto presupuestario para ponerlas en marcha «cuando antes».

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, la consejera vasca se ha referido de a la modificación prevista en la Renta de Garantía de Ingresos (RGI).

Artolazabal ha recordado que uno de los «objetivos prioritarios» del Gobierno es impulsar una reforma de la RGI porque la situación económica y social en Euskadi ha cambiado y esta ley data de 2008, aunque hubo una modificación en 2011.

Artolazabal ha recordado que todavía desconocen las propuestas del PP y las de EH Bildu «se concretaron algo más, pero no del todo»

Según ha indicado, es necesaria una «actualización» para «proteger a colectivos» que están «no debidamente protegidos» como las familias e infancia. Por ello, según ha recordado, el Gobierno trabajó junto con los agentes sociales en una propuesta que PNV y PSE-EE presentaron como proposición de ley en el Parlamento.

Artolazabal ha indicado que, tras el «aplazamiento» del debate solicitado por PP y EH Bildu, se está en esa situación. La consejera ha señalado que, una vez concluido el debate presupuestario, han iniciado los contactos con los grupos políticos para «avanzar si es posible en acuerdos que permitan mejorar la actual ley para proteger de una forma más adecuada a la ciudadanía vasca».

La consejera ha señalado que es «una posibilidad» que se termine la legislatura sin acuerdo para reformar la RGI y ha indicado que, si EH Bildu se centra solamente en las pensiones de cara a la modificación de la Renta de Garantía de Ingresos, habría «obstáculos importantes que superar» porque la propuesta que la coalición abertzale hizo en la negociación presupuestaria «no puede ser aceptada» ya que «se superan» las competencias que tiene el Gobierno Vasco en el ámbito de la protección social.

«Si únicamente se centrasen en las pensiones asociadas a la RGI entendemos que puede haber una dificultad importante», ha afirmado Artolazabal que no cree que «no tienen porque estar unidos ambos debates».

La consejera ha manifestado que la RGI «no solamente son las pensiones» sino que hay una serie de conceptos, criterios y supuestos «más allá de lo que son los pensionistas». A su juicio, sería «poco responsable» por parte de todos los grupos centrarse únicamente en un colectivo que «ya está protegido», aunque «puede ser mejorada su protección». «La RGI es más que un colectivo en concreto», ha incidido.

Artolabal espera que todos los grupos sean «responsables» porque cree que hay una «buena oportunidad» para reformar la RGI dado que la situación económica está «permitiendo tener una visión a más largo plazo para poder hacer un debate sosegado». «Sería poco responsable por parte de los grupos el no aprovechar esta oportunidad para realizar una reforma buena que no tiene porque ser la proposición que los grupos que sustentan el Gobierno hayan presentado la propuesta definitiva, pero sí que es un inicio», ha afirmado.

En todo caso, cree que esa propuesta «da soluciones» a lo que tiene que ofrecer la Renta de Garantía de Ingresos y ha afirmado que «está abierta a las sugerencias que los grupos quieran hacer». «Hemos iniciado los contactos para reanudar a la mayor brevedad esas conversaciones y poder avanzar», ha indicado.

La consejera ha insistido en que la propuesta del Gobierno es «centrada, realista y sostenible, que protege a los colectivos que en estos momentos no están bien dotados y que, además, mejora la gestión de la renta de garantía de ingresos y su control».

«Tenemos que ver quiénes están dispuestos a estar en esta negociación de cara a poder conseguir este consenso que tiene que ser cuanto más amplio, mejor», ha dicho.

Artolazabal ha recordado que todavía desconocen las propuestas del PP y las de EH Bildu «se concretaron algo más, pero no del todo». «Por tanto, no voy a ser yo quien me pronuncie sobre algo que no tenemos del todo visualizado», ha apuntado. La responsable de Empleo ha apuntado la necesidad de «ser responsables» ante la «oportunidad de alcanzar y mejorar esta ley».

Ha recordado que, durante los contactos con EH Bildu no se estuvo «muy lejos de las posiciones» pero sí quedaban «algunos escollos por superar». «Creo que tenemos todavía tiempo para alcanzar acuerdos, que espero que no se mezclen con situaciones preelectorales que impidan no conseguirlos por otra serie de motivos que nada tengan que ver con la propia ley», ha deseado.

Artolazabal ha manifestado que los 470 millones previstos en 2019 para la RGI y la Prestación Complementaria de Vivienda son una «cuantía suficiente» para las necesidades previstas.

Según ha apuntado, va disminuyendo el número de usuarios y de unidades de convivencia beneficiarias de la RGI y, en concreto, el descenso en el número de perceptores de la RGI ha sido de casi 10.000 desde 2015. En este sentido, ha señalado que con la cuantía prevista las personas que necesiten ayudas sociales «en un momento puntual de cara a un itinerario en el ámbito del empleo» van a tener «esa cobertura garantizada».

Artolazabal ha recordado que la RGI es un derecho subjetivo y que, por tanto, en función de las necesidades de los ciudadanos vascos esta partida ser irá «incrementando». «Es suficiente», ha añadido.

Presupuestos

Preguntada por los efectos de la no aprobación del Presupuesto sobre su Departamento, Artolazabal ha asegurado que este hecho no permite tener «desde el minuto uno todas las iniciativas y acciones presentadas», aunque no supone que se dejen de poner en marcha.

Por ello, ha trasladado «un mensaje de calma, de tranquilidad y de estabilidad» porque «se están trabajando para que todas esas iniciativas» presentadas en «un buen proyecto» presupuestario se puedan «implementar con seguridad jurídica».

En este sentido, ha adelantado que «en breves fechas» se presentará «esa batería de medidas para poder, cuanto antes, ponerlas en marcha para beneficiarnos y seguir desarrollado y creciendo como país».