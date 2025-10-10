BM abre un nuevo supermercado en Euskadi: ha costado más de dos millones de euros y da trabajo a 18 empleados La nueva tienda abrirá de lunes a sábado de 9.00 a 21.00 horas y ofrecerá servicio de entrega a domicilio

J.M. Viernes, 10 de octubre 2025, 10:47 Comenta Compartir

BM Supermercados ha abierto este jueves 9 de octubre un nuevo establecimiento en Euskadi, en concreto en la localidad vizcaína de Mungia, tras una inversión de 2.4 millones de euros.

El nuevo supermercado BM ha generado dieciocho puestos de trabajo a tiempo completo y cuenta con una sala de venta de 900 metros cuadrados con un surtido de hasta 6.00 referencias, además de parking.

La nueva tienda cuenta con secciones frescas de carnicería con asador, charcutería, pescadería con cocedero y vivero, frutería y horno de pan. Entre otros, a esta tienda llegarán productos frescos y locales como tomates de LaPikote Baserria de Kortezubi (Gernika), pimientos de Gernika, huevos de caserío Euskaber, queso de cabra de Markina-Xemein, queso Idiazabal de Karranza, quesos Bertako. También contará con ternera local, de pequeñas explotaciones familiares de Euskadi, pollo Lumagorri, txakolis y cervezas vizcaínas, entre otros. La pescadería contará con pescado fresco llegado diariamente de los principales puertos del Cantábrico: Bermeo, Ondarroa, Santoña, Santander, Pasajes y Hondarribia.

Además, el supermercado ofrecerá platos cocinados a baja temperatura, «un servicio con el que BM apuesta por la innovación y la alimentación saludable y de calidad», y platos recién cocinados y listos para consumir como arroces, ensaladillas, chipirones, menestra, croquetas.

El nuevo supermercado BM de Mungia abrirá de lunes a sábado de 9.00 a 21.00 horas y ofrecerá servicio de entrega a domicilio. Para dar a conocer el nuevo establecimiento los días 9, 10 y 11 de octubre, el supermercado ha lanzado una promoción por la que los clientes se llevarán un regalo por sus compras superiores a 35 euros.