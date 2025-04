El apagón: De las teorías del ataque ruso a la sucesión de crisis históricas, así se vio en las redes sociales

J. F. Lunes, 28 de abril 2025, 14:38 Comenta Compartir

Un apagón histórico ha sacudido este mediodía a España con consecuencias generalizadas en toda la sociedad y la industria. Lo más buscado de inmediato ha sido información sobre qué ocurría, sobre qué zonas estaban afectadas y cuáles son las causas de este corte de electricidad general. Sin embargo, el humor ha estado por encima de la preocupación entre muchsas personas, especialmente entre los usuarios de las redes sociales y en las comunicaciones de Whatsapp con familia y amigos.

Entre las teorías más recurrentes está la influencia de la guerra de Ucrania y la fama del gobierno ruso por desestabilizar países a base de ciberataques. A falta de confirmaciones oficiales, si alguna vez llegan, las bromas se han sucedido a cuenta de la infuencia de Rusia y también a un posible hackeo del lider de Corea del Norte, Kim Jong-un.

Debido a la hora del apagón, muchos comentarios se han centrado en la posibilidad de quedarse sin comer este lunes: «se me está descongelando la comida», «me quedo sin comer», «ahora qué hago sin microondas», son algunas de las más compartidas. Otro mensaje viral reproduce un supuesto diálogo de alguien que asegura que va a salir a «cazar un mamut o algo, no sé». Otro señala que hay que priorizar «las latas frías que están en la nevera hay que beberlas antes de que se calienten». También han sido muy aplaudidas las referencias a quienes aún tienen cocinas de gas y pueden afrontar en mejores condiciones estas crisis, aunque está claro que las visiones sobre lo urgente pueden ser muy diferentes:

También hay quien ha recordado otra crisis que al principio parecía una serie distópica, la de la pandemia del Covid, rescatando figuras como el célebre Fernando Simón, cuando trataba de minimizar el problema y sus consecuencias: «El apagón durará un minuto, o dos como mucho», repetían muchos mensajes con la foto del epidemiólogo.

¿Qué eliges como causa del #apagon ?

1. #ciberataque del bloque ruso-chino previo a un ataque nuclear.

2. Pulso magnético desde naves #extraterrestes previo a la invasión

3. Un novato de #RedElectrica ha conectado el enchufe que no era.

4. #PedroSanchez es gafe. — Javier Compás (@javiercompas) April 28, 2025

No han faltado chanzas a cuenta de la situación política, algo habitual en cualquier crisis, así que tando desde la izquierda como desde la derecha, los usuarios de las redes sociales han generado multitud de mensajes difundiendo la supuesta responsabilidad o no del Gobierno, con Pedro Sánchez de nuevo en la diana. «Qué coincidencia el apagón en toda España justo cuando todos los medios informan que David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido procesado por la justicia», dice un popular tuitero. No podían faltar imágenes generadas con la inteligencia artificial como la del presidente cortando un cable de electricidad.

Mi colega dio con la clave #apagon pic.twitter.com/D9yQQV4H5P — Don Calderón (@JorgePuntoCe) April 28, 2025

Tampoco han faltado teorías que ponían el apagón en relación con la muerte del Papa Francisco, la elección de su sucesor y las teorías de Nostradamus: «El fin del mundo, está claro que van a elegir un Papa negro», decía una de las frases más repetidas de móvil a móvil. «Nostradamus escribió: Cuando el norte se oscurezca y el sur tiemble, el caos vendrá de occidente», aventura un tuitero.

La sucesión de crisisi de todo tipo que vivimos a nivel mundial durante los últimos años, desde la pandemia al asalto al Capitolio, la Dana de Valencia o la guerra de Ucrania, está siendo más que comentada con frases como «no quiero jugar a vivir más eventos históricos» junto a memes de niños llorando. «A mí esto de estar viviendo tantas cosas históricas en los últimos años se me está haciendo ya bola», dice otro mensaje muy aplaudido en la red social X.

mi generación cuando tengamos que explicar que en 5 años hemos vivido:

- una pandemia mundial

- 2 guerras

- el asalto al capitolio

- la muerte de Isabel II

- la DANA

- un apagón nacional #apagon

pic.twitter.com/akxNYC0LRN — miriam (sara’s version) (@miriaamrobledo_) April 28, 2025

El recuerdo a las restricciones y el confinamiento, aún reciente, también ha servido para rescatar imágenes de supermercados sin rollos de papel higiénico o consumidores acudienco a comprar artículos de primera necesidad. Afortunadamente la brevedad del apagón ha impedido que se vivieran esas escenas de nuevo este lunes.

Se produce un #apagon

Los españoles a los dos segundos: pic.twitter.com/pPElOobs9s — Sheila Ljungberg (@SheilaLjungber) April 28, 2025

El tema, como no podía ser de otra forma, ha sido lo más comentado de la mañana también en cualquier entorno laboral ya que en muchos lugares ha sido toalmente imposible trabajar durante unos minutos:

Todos en la oficina fingiendo que nos importa que se haya ido la luz.#apagon #apagonnacional



pic.twitter.com/55JG9jUVgw — David (@desousil) April 28, 2025

Muchos han tenido un pensamiento para quienes se han quedado atrapados en algún ascensor y el mal rato que han debido de pasar, algunos incluso sin forma de comunicarse con el exterior:

Mucho ánimo a todos los que llegaban a casa ahora con un apretón tremendo y se han quedado en el ascensor. Sois los verdaderos héroes ❤️#apagon pic.twitter.com/eQjctXS6S2 — Solo yo =^.^= (@aitormont94) April 28, 2025