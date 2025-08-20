El curioso anuncio de fichaje de un guipuzcoano por el equipo del terraplanista Javi Poves: «Aterrizó con una ikurriña y un póster de Sabino Arana» Igor Irazu ha firmado por el Moscardó y el cuadro madrileño lo ha anunciado de forma irónica con una referencia al País Vasco: «El Moscardó gana un central de garantías... y una causa separatista de media jornada»

El Moscardó de la Segunda RFEF madrileña es un club especial desde que Javi Poves lo entrena. Más conocido por sus declaraciones en televisión que por su idea de juego, Poves es un confeso negacionista de todo. «La tierra es plana y sois un poco pringados», declaró en una entrevista en la Cope. Su equipo ha firmado al tolosarra Igor Irazu y el club lo ha anunciado, como ha hecho antes con otros fichajes, de una manera diferente.

«Igor Irazu ya es del Moscardó, y con él llega también el primer intento de referéndum en el vestuario», inicia el comunicado, acompañado por un edit de la cara del jugador y un cartel de «Independentzia». «Natural de Tolosa, central sólido y con carácter, Igor aterrizó en Usera con sus botas, una ikurriña y un póster de Sabino Arana», escribe el club en referencia al País Vasco, procedencia de su nuevo jugador.

«Antes de entrenar ya había delimitado «territorio autónomo» el lateral izquierdo del campo con conos y cinta de precaución», añaden. El Moscardó añade que Irazu «ha pedido que el brazalete de capitán lleve los colores de su 'realidad nacional' y propone que los goles se celebren con aurresku obligatorio».

«Fuera del campo es un agitador cultural amateur. Dentro, un muro: va fuerte al cruce, no pierde la marca y se impone por arriba sin necesidad de proclamas», cuentan sobre sus características para acabar destacando que «el Moscardó gana un central de garantías… y una causa separatista de media jornada».

Clave en el ascenso del Pontevedra

Dejando la ironía del Mooscardó a un lado, Igor Irazu es un central, adaptable al lateral, que destacó desde bien temprano por sus 197 centímetros de altura, lo que le llevó a la cantera de la Real y le ha permitido asentarse en el fútbol profesional.

Tras una cesión en el Laredo, recaló en el Pasaia de Tercera RFEF en su primera andadura profesional tras dejar Zubieta. Su siguiente paso fue en el Club Atlético Bembibre, de El Bierzo y la pasada campaña la ha jugado en el Poontevedra, donde ha jugado 22 partidos y anotó uno de los goles en el partido en el que el equipo de Pasarón selló su ascenso a Primera RFEF.

