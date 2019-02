Denuncian abusos por parte de un sacerdote del colegio Padres Reparadores de Puente la Reina Exterior del colegio de los Padres Reparadores de Puente la Reina. / Coledio y Seminario Reparadores Acusan a un sacerdote ya fallecido que ejerció de médico en la década de los 70 EL DIARIO VASCO Jueves, 28 febrero 2019, 19:15

Al menos tres exalumnos del colegio Padres Reparadores de Puente la Reina fueron, presuntamente, víctimas de abusos por parte de un sacerdote que ejercía como médico en el centro de enseñanza. Los hechos habrían ocurrido en los años 70.

Esos dos exalumnos del colegio Padres Reparadores de Puente la Reina han relatado en la Cadena Ser sus casos. Lo han hecho con la voz distorsionada y bajo seudónimo. Una de las víctimas ha asegurado que un hermanos suyo, que se suicidó hace unos años, dejó escrita una carta en la que le relataba los abusos sufridos cuando era niño por parte del sacerdote Basilio Senosiáin, ya fallecido. Ha indicado que llamó por teléfono a su madre tras el primer episodio para pedirle que le sacara del centro. «Si no vienes a buscarme, no me verás nunca más», le llegó a decir. Al final optó por mantener en secreto los presuntos abusos durante años. Su madre falleció sin saberlo. Solo se lo contó a la que se convertiría en su esposa antes de la boda. «Fue terrible. Cuando te pasa algo así te trastorna la vida tanto que dejas de ser niño, tu vida cambia para siempre. Yo no pedí ayuda a nadie», ha lamentado en declaraciones a la emisora.

Este hombre ha relatado que tras conocer el caso de su hermano, se puso en contacto con la secretaria del arzobispo de Pamplona. Logró entrevistarse con un sacerdote. Ha indicado que el Arzobispado tenía «un cuarto donde hay un cajón o una urna, llamémosle así, donde se guardan este tipo de cartas y no vuelven a salir jamás. Evidentemente, no se la entregué». Tiene claro que «no fueron los únicos niños en sufrir esto», por lo que ha animado a otras posibles víctimas a denunciar los supuestos abusos por parte del sacerdote sospechoso.

Otra de las víctimas entrevistado en la Cadena Ser, ha asegurado que tenía 12 o 13 años y que «como la enfermería era muy grande, el Padre nos llevaba a su habitación. Allí, te metía en su cama, y se metía contigo poco después. Te cogía la mano para llevársela a sus partes o llevaba la suya a tus partes. No caíamos enfermos del miedo que teníamos de ir a aquella habitación«.

Fermín ha asegurado que «cuando sucedió aquello, en mi caso me levanté y me fui». Ha añadido que no denunció los abusos porque «eran otros tiempos, allá todo los solucionaban a base de palos».

Ha señalado que una vez surgió el tema con un compañero del colegio y ambos se dieron cuenta de que eran víctimas de los abusos por parte de ese sacerdote. «Había mucha gente que estaba en la mima situación», ha indicado, después de hablar con otros escolares..

Fermín también ha manifestado que cuando el tema empezó a ser 'vox populi' en el centro, el sacerdote presunto autor de los abusos comenzó a «chantajearnos para que no dijéramos nada: nos traía fruta a clase o aprobaba a gente que no solíamos aprobar«.

A pesar de mantenr que con los años no ha sufrido ningún tipo de secuelas por aquellos abusos, ha confesado que desde aquello no puede coger las nanas de acero: «Me recuerdan al pubis del susodicho».

Postura del Gobierno de Navarra

Preguntada este jueves por estos hechos, la consejera de Educación del Gobierno de Navarra, María Solana, ha asegurado que cuando se produce un caso de abusos en un centro escolar se actúa conforme a los protocolos, pero «sin denuncia es muy difícil actuar».

Preguntada por el caso ahora conocido de dos hermanos que habrían sido abusados hace décadas en el colegio de los Padres Reparadores de Puente la Reina,, uno de los cuales se suicidó, Solana ha confirmado en conferencia de prensa que después «ha habido casos quizá no tan graves» y «los protocolos se cumplen».

Según ha comentado en esos casos interviene no solo Educación, sino también generalmente Derechos Sociales y si procede la Fiscalía, y ha habido personas «expedientadas» y «apartadas de la función pública».

«Se actúa conforme a los protocolos, se toman medias y se aplican sanciones, pero el paso previo fundamental es la denuncia de las víctimas porque si no es muy difícil actuar«, ha insistido la consejera de Educación del Gobierno de Navarra, María Solana.

Ha dementido que el Gobierno foral se haya plantado crear un registro para casos de abusos del pasado, como parte de la Memoria Histórica, pero sí que ha valorado que son «víctimas también de abusos inaceptables y merecen justicia y reparación». En este sentido ha subrayado que «falta todavía avanzar mucho» y para hacerlo no solo es importante que las víctimas denuncien sino que «no se les estigmatice».

Pero además, ha precisado, cuando los datos indican que «un porcentaje altísimo de abusos se da en entornos familiares», hay que «educar en sexualidad» en las aulas y, sin embargo, cuando el Gobierno pone en marcha Skolae «a quien se tacha de pedófila es a la consejera de Educación».

Por otra parte, tanto el colegio de los Padres Reparadores de Puente la Reina como el Arzobispado de Pamplona guardan silencio sobre estos presuntos casos de abusos a alumnos del citado centro.