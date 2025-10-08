Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Luis Martínez-Almeida EP

Almeida avanza que una hipótesis del derrumbe apunta al material de obra apilado en el edificio

El edificio, según el alcalde Madrid, «contaba con licencia concedida en el mes de febrero de 2025»

EP

Miércoles, 8 de octubre 2025, 12:02

Comenta

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha avanzado que una hipótesis del colapso del edificio de la calle Hileras 4 apunta al material ... de obra apilado en la última planta aunque ha pedido prudencia dado que es un asunto que tiene que ser investigado por un juzgado y por Policía Científica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra por sorpresa un popular restaurante de comida rápida en San Sebastián pese a su estrategia de crecimiento
  2. 2

    Ternua vende por partes su negocio para afrontar la deuda y Loreak Mendian ya tiene comprador
  3. 3 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  4. 4 Imanol Alguacil muestra su nueva vida en Arabia Saudí: «Todavía estoy en proceso de adaptación»
  5. 5 La aplaudida acción de unos vecinos de un barrio de San Sebastián: «¿Para qué pagamos impuestos?»
  6. 6

    La Nao Santa María ya está en Donostia: «Te teletransporta a la época de Colón»
  7. 7 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  8. 8 La playa de La Concha de San Sebastián se transforma en un gran lienzo solidario para celebrar los 25 años de Calcuta Ondoan
  9. 9 Elkano Txiki de Getaria triunfa con la ensaladilla rusa
  10. 10

    Denuncian «graves insultos» contra el alcalde y el PNV durante un concierto en fiestas de Urnieta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Almeida avanza que una hipótesis del derrumbe apunta al material de obra apilado en el edificio

Almeida avanza que una hipótesis del derrumbe apunta al material de obra apilado en el edificio