Descubre los alimentos que ayudarán a proteger tu piel del sol de forma natural este verano

Naroa Ascunce Sábado, 5 de julio 2025, 07:47 Comenta Compartir

La crema solar sigue siendo el mejor escudo contra los rayos ultravioleta pero lo que comemos también puede marcar la diferencia a la hora de proteger nuestra piel de los rayos. Algunos alimentos, especialmente los ricos en antioxidantes, vitaminas y ácidos grasos saludables, actúan como aliados naturales frente a los efectos de la radiación solar. Incluirlos en la dieta no sustituye las medidas tradicionales de protección, pero sí contribuye a reforzar la barrera cutánea y a prevenir problemas como el envejecimiento prematuro o el cáncer de piel.

Un estudio publicado en la revista Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics señala que una dieta rica en frutas, verduras, legumbres y aceite de oliva puede reducir el daño celular causado por la exposición prolongada al sol. Los investigadores destacan alimentos como el mango, el melón, la naranja, el tomate, la granada, el maracuyá o las uvas, por su alto contenido en vitamina C, vitamina E (α-tocoferol), betacarotenos, polifenoles y ácidos fenólicos. Estos compuestos bioactivos ayudan a combatir el estrés oxidativo, a reducir la inflamación y a proteger la piel de los rayos UV.

Entre las verduras, destaca la col rizada o kale, que además de vitamina C contiene carotenoides que fortalecen la estructura cutánea y favorecen la regeneración celular. Todos estos nutrientes, además de ofrecer cierta fotoprotección, mejoran la elasticidad e hidratación de la piel.

Otro ejemplo interesante es el de los alimentos ricos en luteína y zeaxantina -dos antioxidantes esenciales para la salud ocular que también benefician la piel-, como el maíz, la espinaca o el kiwi. Estas sustancias filtran parte de la luz azul y protegen del daño causado por la radiación solar, reduciendo el riesgo de degeneración macular asociada a la edad.

Las almendras, un alimento extra nutritivo

El informe también pone el foco en las almendras, que gracias a su contenido en tocoferoles y ácidos grasos insaturados, ayudan a reducir la hiperpigmentación y la aparición de arrugas. Otro alimento con efectos positivos es la soja, cuyas isoflavonas contribuyen a mantener la elasticidad y la hidratación de la piel.

Por último, bebidas como el té verde, el café o incluso el cacao, ricos en polifenoles, también aportan beneficios demostrados en la salud cutánea. Estos compuestos antioxidantes ayudan a combatir los radicales libres y a mitigar el daño solar a nivel celular. Una dieta variada y equilibrada, rica en estos nutrientes, no solo cuida la salud desde dentro, sino que puede ofrecer una protección extra frente a la exposición solar. Eso sí, siempre combinada con el uso de protector solar, ropa adecuada y una exposición moderada al sol.

Temas

salud

Alimentación

sol