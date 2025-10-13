La alerta roja de la Aemet llega con Gandia paralizada por lluvias torrenciales con colegios y hospitales inundados La tormenta también desborda barrancos y corta calles en muchos municipios

Manuel García y Beatriz De Zúñiga Valencia Lunes, 13 de octubre 2025, 15:23 Comenta Compartir

Supermercados, viviendas y hasta un centro hospitalario. La lluvia que ha comenzado a caer con fuerza en la mañana de este lunes, tras la pequeña tregua del domingo, se está cebando principalmente en dos comarcas valencianas: la Ribera y la Safor, sobre todo de momento en esta última. La lluvia ha obligado incluso al cierre de algún supermercado debido a la violencia de las lluvias.

Las tormentas permanecen estáticas en algunas ocasiones o evolucionan de manera muy difícil de prever, por lo que todos los ayuntamientos están en alerta ante el desarrollo de los acontecimientos.

Los propios bomberos han explicado a última hora de la mañana que la primera parte de la misma ha transcurrido relativamente tranquila, pero a partir de las 12:25 horas han empezado a multiplicarse las incidencias en la localidad de Gandia, derivado de las fuertes lluvias que están sufriendo en la zona.

Cabe recordar que Aemet ha emitido hace unos minutos un aviso rojo para el litoral sur de Valencia, por lo que recomiendan extremar las precauciones. En cuanto a avisos, los efectivos del Consorcio han recibido desde las 12:25 cuatro avisos en Gandia para realizar vaciados de agua o revisar la situación de diferentes puntos de la ciudad: la entrada en la escuela Calderón, una vivienda de la calle Reis Catòlics, instalaciones del teatro Azorín y en el centro de mayores de la calle Plus Ultra.

Aparte de los servicios indicados anteriormente, los bomberos del Consorcio de Valencia se han movilizado en la asistencia de un vehículo atrapado por el agua en la calle Oliva, la valoración de un parking en la avenida Alicante, la valoración de un techo de un edificio en la calle San Vicente Ferrer y el saneamiento de un árbol en la plaza Elíptica.

Las precipitaciones, que en algunos casos han adquirido carácter torrencial, siguen descargando en un episodio que parece no tener fin. A modo de ejemplo de la mañana de este lunes, en Benifairó de la Valldigna han caído 61 litros por metro cuadrado en la última hora, 27,4 de ellos en sólo diez minutos (de 10:50 a 11 horas). Esta situación ha obligado al corte de algunos caminos.

Además, en algunas calles de Gandia ya se circula con dificultad debido a que la lluvia ha hecho que algunas vías sean auténticas piscinas. En la captal de la Safor, a medida que avanza la mañana ha ido empeorando la situación, con la entrada de agua en un centro sanitario y en supermercados.

El barranco de Beniopa ha aumentado su caudal de manera vertiginosa y los vecinos ya lo miran con preocupación.

Un poco más al norte, en la localidad de Cullera, que lleva viviendo episodios continuados desde la pasada semana, la lluvia está cayendo con mucha intensidad y el Ayuntamiento mantiene el dispositivo de vigilancia para evitar incidentes, sobre todo personales. La tormenta eléctrica también hizo impactar tres rayos en la ciudad. Uno sobre una palmera, que la propia lluvia ha apagado, y otros dos sobre la cornisa de dos edificios de viviendas. Todos ellos han causado daños materiales en la calle Fray Pascual Jover y en el edificio Santa Marta I en la zona del Racó. Los rayos han causado desprendimientos pero no ha habido daños personales al no pasar nadie por debajo del edificio en el momento de la caída de parte de la cornisa del edificio.

Esta tormenta estática entre Cullera y las poblaciones vecinas está descargando intensas precipitaciones desde que se ha activado el aviso naranja. Desde el Ayuntamiento han rogado a la ciudadanía que evite salidas innecesarias y no circule si no es estrictamente necesario.

Está cortado el camino de la vía del tren, el camino de la Coma y la carretera del Brosquil (CV-603), ya que siguen acumulando agua que dificulta la circulación en algunos de sus tramos. También están cortados los pasos del camino Molí Cremat, y el vial de la zona comercial dirección al cementerio. Además, el alcalde, Jordi Mayor, ha decretado minutos después de la una y media de la tarde, el cierre de todas las instalaciones y edificios municipales. Hacia las dos de la tarde el Ayuntamiento ha anunciado la apertura del tráfico del paso inferior del camino del Molí Cremat, según informa Las Provincias.

Desde el Ayuntamiento de Piles también han informado ya del corte de caminos como el de Miramar y están viendo con preocupación el aumento del caudal de barrancos. Tanto el concejal Borja Bover como el alcalde Robert Miñana han recorrido el término y han comprobado que había calles inundadas: «Es lo de siempre. Ninguna incidencia reseñable de consideración».

En Tavernes de la Valldigna la lluvia también está empezando a generar las primeras dificultades.