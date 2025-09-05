Alerta de fraude masivo: suplantan a Lidl con falsos descuentos online para estafar a sus clientes Los ciberdelincuentes, haciéndose pasar por la popular cadena de supermercados Lidl, utilizaron falsas ofertas en internet

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha desvelado un nuevo caso real de estafa digital que ha afectado a consumidores en España. Los ciberdelincuentes, haciéndose pasar por la popular cadena de supermercados Lidl, utilizaron falsas ofertas en internet para engañar a un usuario confiado por los supuestos descuentos.

Para tratar de poner fin a esta estafa, el INCIBE ha narrado el caso real de uno de los afectadod, quien buscando un sofá a través de un motor de búsqueda, hizo clic en uno de los primeros resultados, que lo dirigió a una página web visualmente idéntica a la oficial de Lidl. La oferta, presentada como urgente y por tiempo limitado, le llevó a completar una supuesta compra sin sospechar irregularidad, ya que la pasarela de pago se asemejaba a la de otros comercios confiables. Sin embargo, días después no recibió el producto y comenzó a desconfiar al notar que el correo de confirmación provenía de un remitente con una dirección sospechosa.

Alarmado por la situación, decidió ponerse en contacto con el teléfono de atención al cliente del supermercado, desde donde confirmaron su sospecha de que la compra no estaba realizada en la página oficial del comercio y le remitieron a contactar con el 017 para orientarse acerca de cómo debía actuar para recuperar su dinero.

Recomendaciones preventivas

Prestar atención cuando los resultados de búsqueda aparecen como anuncios patrocinados y ofrecen precios demasiado bajos como reclamo

Verificar siempre que la URL corresponde a la página oficial, como «www.lidl.es». Desconfiar si el dominio es diferente o desconocido

Analizar los avisos legales presentes en la web: que contenga datos identificativos de la empresa (NIF, domicilio, contacto, condiciones de venta, política de privacidad y cookies), así como información coherente y funcional

Utilizar herramientas como bloqueadores de publicidad, VirusTotal o Scamadviser para evaluar páginas sospechosas antes de realizar una compra

Consultar reseñas externas y no fiarse ciegamente de valoraciones publicadas en la propia página

Realizar compras solo en canales oficiales: si se utiliza Instagram u otras redes sociales, asegurarse de que el perfil tiene la verificación (tick azul)

Además, INCIBE recuerda que todos los ciudadanos pueden recurrir al servicio 017 para consultar de forma gratuita, confidencial y directa ante cualquier duda sobre ciberseguridad, todos los días del año de 8:00 a 23:00 horas￢

Este caso subraya la sofisticación creciente de los ciberdelincuentes, quienes aprovechan el atractivo de grandes marcas como Lidl para ganarse la confianza de las víctimas. Las estafas se enmascaran tras ofertas demasiado buenas para ser verdad, con estructuras web muy elaboradas y parametrizadas para simular legitimidad.

La clave para evitar caer en estas trampas reside en mantener la desconfianza ante precios excesivamente bajos, verificar meticulosamente la URL, revisar los textos legales, evitar hacer clic en anuncios dudosos y recurrir siempre a fuentes oficiales en caso de duda.

