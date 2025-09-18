Un alcalde de los Pirineos estalla contra los excursionistas que van a recoger setas: «No me importa si no pueden pasar» La actitud de una caravana de recolectores de setas ha provocado el enfado del alcalde de una localidad pirenáica

Con la temporada de setas en pleno inicio, un alcalde de los Pirineos ha cargado contra los excursionistas que acuden a su localidad para buscar setas, hongos y otras especies micológicas tras un «poco agradable» episodio protagonizado por un grupo de recolectores.

Los hechos se remontan al pasado martes 9 de septiembre cuando la carretera a Les Conques en el municipio francés de Prats-de-Mollo-la-Presete en Pirineos Orientales tuvo que ser cerrada tras un grave deslizamiento de tierra.

Un desprendimiento que bloqueó por completo la calzada y obligó inmediatamente a cortar el tráfico en la vía y parece no sentó demasiado bien a algunos recolectores de setas, habituales en la zona, que en los días posteriores se quejaron de la situación tal y como ha explicado en los medios locales el alcalde del pueblo afectado, Claude Ferrer.

«El martes 16 de septiembre estuve en el lugar, en el punto donde la carretera está cortada y había unos veinte coches a pesar de que está prohibido pasar por allí incluso a pie. Cuando les recordé amablemente que no podían circular por esa vía y que era incluso peligroso, no fueron muy amables», confesó enfadado el alcalde.

«No me importa si los recolectores de setas no pueden pasar. Hay otros caminos e incluso hemos habilitado otras rutas por las que pueden pasar. Los ganaderos y los trabajadores del refugio de Les Conques, ellos sí necesitan que esta carretera funcione y nunca se han quejado de la situación», enfatizó Claude Ferrer, quien espera que los trabajos para retirar los escombros de la carretera bloqueada se inicien este jueves y pueda estar despejada al tráfico para finales de semana.

