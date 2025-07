AENA informa a los sinhogar de Barajas que ya no podrán permanecer en el aeropuerto

AENA ha pedido a las personas sin hogar que pernoctan y viven en el aeropuerto de Barajas que abandonen las instalaciones y busquen refugio ... en el centro municipal de acogida que el Ayuntamiento de Madrid ha abierto esta semana en el distrito de Carabanchel para albergar a los 'sintecho', con 150 camas de capacidad.

La decisión de AENA se ha conocido este miércoles por la noche a través de un comunicado en el que el gestor aeroportuario afirma que una vez disponible el citado centro de acogida «las personas que pernoctan en el aeropuerto están siendo informadas de que, en los próximos días, no será posible permanecer en las instalaciones». AENA no precisa si invitará a los 'sintecho' a marcharse voluntariamente o si les obligará a hacerlo por la fuerza. «De momento eso es lo que estamos trasladando», se han limitado a señalar fuentes de AENA. «No podemos avanzar qué pasará si se niegan a irse», han añadido.

Según distintas fuentes, entre ellas el sindicato Asae de AENA, había unas 400 personas pernoctando en las instalaciones del aeródromo, si bien en estos momentos, y desde que AENA prohibió el acceso nocturno a los 'sin techo' el pasado mes de mayo, el número ha descendido «notablemente». Además con la llegada del calor, muchas de estas personas prefieren dormir fuera de las terminales. «Actualmente el número ronda el centenar», han apuntado las fuentes consultadas de AENA.

En la nota, el gestor señala que dado que el Ayuntamiento de Madrid, «diligentemente» ha puesto en servicio un nuevo centro de acogida con 150 plazas para dar una solución habitacional adecuada a las personas que pernoctan en el aeropuerto, se está facilitando «la imprescindible y valiosa labor» de los trabajadores sociales de los equipos de calle del Ayuntamiento para que guíen «a este colectivo vulnerable» a las instalaciones del consistorio.

AENA aprovecha para recordar que no es un poder público «y, por tanto, no tiene competencias administrativas en el ámbito de la atención social», y que los aeropuertos no son infraestructuras preparadas para habitar, sino que son infraestructuras exclusivamente de paso, «que no tienen las condiciones adecuadas para pernoctar, de las que sí dispone el nuevo centro de acogida del Ayuntamiento».

En este sentido, AENA celebra «sinceramente» la coordinación con el Ayuntamiento de Madrid, «su liderazgo en materia de Servicios Sociales y su voluntad de cooperación en estas últimas semanas».

Sin embargo esta coordinación no parece que sea tan evidente como señala AENA, en la medida en que fuentes municipales precisan a este periódico que eran «totalmente» desconocedoras de esta decisión de Aena de poner los medios para derivar a los 'sintecho' a las instalaciones municipales. En principio, en estas estaban pernoctando al menos 17 personas que están bajo seguimiento de los servicios sociales del Ayuntamiento, todas ellas con vinculación con la ciudad al estar empadronadas en Madrid.

Cama, comida y cena

El Ayuntamiento abrió el centro el pasado lunes como alojamiento de emergencia social para personas empadronadas y con un seguimiento previo por parte de los servicios sociales municipales.

La instalación está en el centro Pinar de San José, en el distrito de Carabanchel y funcionará temporalmente, en principio hasta finales de octubre. Entre los servicios que incluye el nuevo dispositivo social destacan los de desayuno, cena, aseos y lavandería. Además, todos los alojados han recibido una tarjeta de transporte público para facilitar los desplazamientos, ya que parte de los 'sinhogar' de Barajas son trabajadores a los que no les llega el sueldo para pagar un alquiler.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (ahora de baja por su reciente paternidad) y el presidente de AENA, Maurici Lucena, se comprometieron en una reunión celebrada a finales del pasado mes de mayo a aparcar los enfrentamientos políticos que venían manteniendo por la situación del sinhogarismo en Barajas, y buscar consensos sin airear sus diferencias.

Fruto de aquella reunión, AENA se comprometió a financiar un censo para identificar a las personas sin hogar de Barajas para que cada administración (la estatal, la autonómica o la municipal) pudiera atenderlas en función de su situación. El censo iba a estar listo para el pasado mes de junio, como se comprometió Almeida, pero hasta ahora sólo se sabe que no se ha dado a conocer, al parecer, por un problema relacionado con la protección de datos y el derecho a la privacidad de estas personas.

Con todo, el Ayuntamiento ha subrayado que en este tiempo «no ha interrumpido en ningún momento» la intervención social de los equipos de calle en el aeropuerto, recordando que son «la única administración que atiende allí a estas personas vulnerables». Así, en el mes de junio fueron atendidas 119 personas, si bien recuerdan que hasta que no se finalice el censo no será posible delimitar la atención social por parte de las administraciones competentes.